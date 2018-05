El PP lamenta el «daño irreparable» a la Alhambra y el PSOE ve «excesiva» la actuación policial Turistas, en un rincón del Patio de los Leones. / ALFREDO AGUILAR Ciudadanos pide la comparecencia del consejero y el Patronato apunta que simplificó los modelos de contratos para ser más transparente R. I. GRANADA Jueves, 10 mayo 2018, 01:27

La investigación judicial sobre una supuesta trama defraudatoria en la adjudicación de los contratos de la Ahambra, saldada por el momento con 26 personas detenidas, saltó ayer al debate político con duras críticas del PP a la gestión del monumento, la censura del PSOE a la puesta en escena de los arrestos y una petición de comparecencia parlamentaria del consejero de Cultura propuesta por Ciudadanos.

El PP reclamó explicaciones al PSOE sobre la supuesta adjudicación irregular de contratos y advirtió del «daño irreparable» que esta gestión está causando al «monumento más importante de España».

El secretario general del PP de Granada, Pablo García, señaló en rueda de prensa que su partido ha recibido esta operación policial en la Alhambra con «indignación, vergüenza ajena y mucha preocupación» ante la posibilidad de que pueda existir, como afirma la Policía Nacional, una «trama criminal perfectamente organizada» en el monumento que «adjudicaba irregularmente» contratos a empresas.

Así, urgió a los actuales responsables del Patronato de la Alhambra a aclarar si las empresas que están siendo investigadas en esta causa han seguido trabajando para el monumento con el mismo 'modus operandi' y si lo hacen a día de hoy, así como a explicar «dónde está el dinero» que, según las investigaciones policiales, se les abonó por trabajos que «no han realizado». García censuró que cuando se han pedido explicaciones, tanto la Junta como el PSOE «han dado la callada por respuesta», también cuando la auditoría realizada por la Intervención General detectó «graves irregularidades» en algunos de los expedientes tramitados.A juicio del PP, el PSOE ha convertido la Alhambra en su «chiringuito» donde «se nombran comisarios políticos».

La puesta en escena

El secretario provincial del PSOE de Granada y presidente de la Diputación, José Entrena, consideró «excesiva» la «puesta en escena» del martes con la veintena de detenciones practicadas por la Policía Nacional. Entrena señaló a preguntas de los periodistas que respeta la acción judicial y que es «el primero» en querer que se conozca «lo que ha pasado y si ha habido alguna irregularidad o algún elemento que se haya hecho mal» para que, en ese caso, actúe la justicia. Pero trasladó su consideración, «personal y política», de que la «puesta en escena» fue «excesiva».

«No entiendo esas puestas en escena policiales a funcionarios públicos, a empresarios de esta ciudad que simplemente si hubieran sido citados hubieran acudido con normalidad a prestar su declaración tanto a dependencias policiales como a dependencias judiciales», opinó Entrena, para quien no es ése el «modelo de Estado» que reivindica.

Entrena defendió la presunción de inocencia de los arrestados, entre los que se encontraban empresarios, once trabajadores del Patronato y parte de la ex cúpula directiva de este organismo, como su entonces directora, María del Mar Villafranca. 'Preguntado sobre si ésta continúa siendo militante socialista, ha dicho que a día ayer sí, pero que en función de cómo vaya evolucionando la causa «se le requerirá, si no toma de manera voluntaria la decisión, que de manera cautelar deje la militancia».

Por otro lado, Ciudadanos dio un paso más en su petición de explicaciones y ayer anunció que registrará en el Parlamento andaluz una petición de comparecencia del consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez. Así lo avanzó en rueda de prensa el presidente y portavoz de C's en el Parlamento, Juan Marín, quien señalóque Vázquez tiene que dar explicaciones sobre «qué viene sucediendo», desde hace ya bastante tiempo. Señaló que el hecho de que se hayan producido esas detenciones requiere de las explicaciones oportunas en sede parlamentaria por parte del Gobierno andaluz.

Total normalidad

La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, trasladado ayer la «total y absoluta normalidad» en la gestión de la Alhambra. En respuesta a los periodistas, García mostró «toda la colaboración» por parte de la administración autonómica en la instrucción judicial y se refirió además a la presunción de inocencia de los arrestados.

La delegada, que no quiso entrar en detalles sobre la investigación, señaló asimismo que, con su nueva dirección y su actual responsable, Reynaldo Fernández, el Patronato de la Alhambra trabaja «con absoluta transparencia» y siguiendo «toda la normativa vigente».

En ese sentido, el Patronato de la Alhambra indicó que modificó la gestión del monumento tras la detención e investigación de la anterior cúpula por el conocido como caso de las audioguías y ahora cada contrato se hace por concurso, con un sistema simplificado que ofrece más claridad y evita interpretaciones. El director de la Alhambra, Reynaldo Fernández, explicó a Efe que el Patronato aprobó modificaciones en la gestión desde que fue nombrado en el cargo y que otorgan mayor transparencia a las contrataciones.