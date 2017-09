La Junta repartirá 7.000 billetes gratis para fomentar el uso del metro de Granada FERMÍN RODRÍGUEZ El precio del billete con el bono será de 0,82 euros, mientras que si se compra un billete suelto será de 1,35 euros M. V. COBO GRANADA Lunes, 18 septiembre 2017, 12:28

Han sido más de diez años de obras, y casi ocho meses de pruebas, para que los granadinos puedan montarse en el metropolitano. Será este jueves a las 12.00 horas cuando los vagones empiecen a recibir pasajeros. Antes de esa hora, los trenes harán sus últimos recorridos en pruebas, pero hasta al mediodía no podrán montarse los primeros pasajeros.

El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta, Felipe López, ha reiterado que no será gratis ese primer día, porque los viajeros deben contar con un título de viaje que garantice que el usuario esté cubierto en caso de haber algún accidente. Sin embargo, para fomentar el uso de este transporte han repartido hasta siete mil billetes entre los cuatro municipios por los que circula, para que sean los ayuntamientos los que los repartan entre sus vecinos.

En su arranque, el metro viajará a una velocidad de 18 kilómetros por hora y confían en alcanzar los 20,5 kilómetros por hora en unos seis meses. Esto supondrá que el tiempo de frecuencia máximo que se alcanzará en horas punta será de once minutos, en lugar de los ocho que se prevén cuando se alcance la velocidad máxima.

El precio del billete con el bono será de 0,82 euros, mientras que si se compra un billete suelto será de 1,35 euros. Los bonos del Consorcio Metropolitano de Transporte son compatibles con este nuevo medio de comunicación. El transbordo entre autobuses urbanos o metropolitanos y el metro costará 0,62 euros. López ha explicado que la intención del Ayuntamiento de la capital de que este cambio de bus a metro sea gratis no se podrá materializar hasta dentro de unos dos meses y lo asumirá el municipio, a través de la aportación que la Junta tiene ya fijado en 830.000 euros anuales, en virtud de un convenio de compensación similar al de otras capitales andaluzas. El consejero destacó que la Junta no paga directamente esos transbordos, sino que es el Ayuntamiento el que decide abonarlo con cargo a esa partida, algo que no hacen por ejemplo los de Málaga y Sevilla.

A partir del viernes, el metro estará ya en funcionamiento en horario completo, desde las 06.30 horas de la mañana.