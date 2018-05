El juez rechaza que el Ayuntamiento ejerza la acusación en el caso Emucesa Alfredo Aguilar El magistrado considera que no está legitimado para ser parte acusadora en la causa y desestima su petición YENALIA HUERTAS y QUICO CHIRINO GRANADA Jueves, 3 mayo 2018, 01:20

El juez que investiga los supuestos contratos 'fantasma' del caso Emucesa, José Luis Ruiz Martínez, ha rechazado aceptar la personación del Ayuntamiento de Granada en la causa, al considerar que el ente local no está legitimado para ser acusación en este proceso.

Así consta en un auto dictado el pasado 26 de abril por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital, para quien el «Ayuntamiento de Granada no detenta la idoneidad necesaria para personarse ni como acusación popular ni como acusación particular». En opinión del magistrado, el Ayuntamiento no tiene la condición de perjudicado en este asunto, al contrario que Emucesa, que es la empresa que gestiona las instalaciones del cementerio de San José de Granada y que sí es parte ya en el proceso. Por otro lado, recuerda que la acción popular posibilita el acceso al proceso a los ciudadanos y no a los entes públicos.

De este modo, la resolución, que puede ser recurrida ante la Audiencia, determina que «no procede admitir» el poder que los servicios jurídicos municipales aportaron en su día para ser parte en la causa «al adolecer de la legitimación necesaria para personarse en las presentes actuaciones bien como acusación popular, bien como acusación particular». En la causa están de momento personados, aparte de Emucesa, el PSOE, 'Vamos, Granada' -a través de la concejala Marta Gutiérrez-, y el letrado del Estado.

Esta decisión judicial se produce después de que el instructor advirtiese al Ayuntamiento de que había presentado un poder especial -un documento que era necesario para personarse- a nombre del anterior alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado (PP). La advertencia se hizo en la misma providencia en la que el magistrado acordaba citar como investigado al gerente de Emucesa, José Antonio Muñoz. Este, inicialmente, iba a comparecer el 20 de abril, pero se aplazó su interrogatorio al pedir su defensa al instructor que se especificaran los delitos que se le imputaban. La fiscalía le concretó entonces que estaba investigado por un delito continuado de prevaricación con omisión en concurso con otro delito de malversación y por un delito de fraude al sistema de prestaciones a la Seguridad Social, «o en su caso, en atención a la fecha de los hechos un delito continuado de falsedad en concurso con un delito continuado de estafa». Finalmente se fijó su declaración para el próximo 14 de mayo.

Se da la circunstancia de que el gerente fue quien emitió precisamente el informe en el que se alertaba de que al menos cinco trabajadores tuvieron una relación de alta dirección pero «no trabajaron en la sede de la empresa» durante el gobierno del PP.

En la causa figuran también como investigados la edil María Francés y el exconcejal Eduardo del Moral, pues eran consejeros delegados cuando se realizaron las supuestas contrataciones 'fantasma'. Ambos ya han desfilado ante el juez.