Los jueces elevan al TSJA su «profundo malestar» por la no creación de juzgados en Granada Imagen de archivo del decano en las oficinas de la Caleta que se habilitaron para el Mercantil. / Alfredo Aguilar Calculan que el partido judicial de Granada necesita «cinco órganos nuevos» para reforzar jurisdicciones como la de lo Social, la de Familia o Mercantil Y. HUERTAS GRANADA Lunes, 27 noviembre 2017, 01:00

La última junta general de jueces del partido judicial de Granada, celebrada el pasado 2 de noviembre, acordó elevar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) «una declaración formal» para expresar «su profundo malestar» ante la no creación de nuevos juzgados en esta ciudad, donde calculan que al menos harían falta cinco órganos más.

Los magistrados de Granada, donde existen 51 órganos unipersonales, salen así al paso del reciente decreto del Ministerio de Justicia por el que acuerda poner en marcha un solo juzgado en toda la provincia: el cuarto juzgado mixto de Santa Fe, dejando a Granada sin un sólo órgano de nueva creación. Y ello pese a que se esperaba, como mínimo, la creación del segundo juzgado de lo Mercantil.

«Se desconoce qué criterios se han utilizado para decidir, dentro del exiguo número de juzgados creados, que tengan preferencia otras poblaciones respecto de Granada. En cualquier caso es un dato objetivo que hay jurisdicciones que soportan una carga de trabajo que no es razonable desde hace ya muchos años, con una media de entrada superior a otras poblaciones donde sí se han creado juzgados, y que no se ha creado ninguno en Granada en más de una década», subraya la declaración aprobada por los jueces. Así, han solicitado que se tengan en cuenta las necesidades de este partido judicial, «que precisa de al menos cinco nuevos juzgados, indicando a título de ejemplo la situación de sobrecarga que presentan los juzgados de Primera Instancia no especializados, los juzgados de Familia, los juzgados de lo Social o el juzgado de lo Mercantil».

En declaraciones a IDEAL, el decano de los jueces de Granada, el magistrado Jesús Rodríguez Alcázar, recordó que los juzgados cuya creación se acuerda en el referido decreto del Ministerio de Justicia son órganos que inicialmente estaba previsto crear ya en el año 2015 y que, en aquel momento, no se llegaron a materializar por encontrarse entonces el Gobierno en funciones.

«Tampoco tenemos muy claro cuándo van a entrar en funcionamiento los juzgados que se están creando en este último decreto», manifestó el juez decano, para resaltar que la situación actual es que «hay otros partidos judiciales en los que se han creado juzgados nuevos, aunque en principio, atendiendo a los números objetivos, parece que la carga de trabajo que soportan muchos juzgados de Granada es superior a la de esos otros sitios». Tanto él como el resto de jueces quieren que se tenga en cuenta la situación de Granada y que el año próximo esas necesidades «claras» en determinadas jurisdicciones sean atendidas. Así lo van a trasladar a la Sala de Gobierno del TSJA, a fin de que lo traslade al Consejo General del Poder Judicial. En su opinión, es «inexplicable» que no se haya creado ni un solo juzgado en Granada, lo cual atribuyó a «una decisión política» por parte del Ministerio de Justicia, que es el que tiene la última palabra. «Parece que aquí, según una provincia presione más o menos al ministerio, tiene mayor o menor rendimiento», dijo.