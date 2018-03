Juan Marín: «No sé si Luis Salvador u otros aspiran a ser el candidato de Ciudadanos a la Junta. Yo sí me voy a presentar» Juan Marín insiste en que el partido empieza "cero a cero". / Ramón L. Pérez «Susana Díaz no tiene ninguna justificación para romper ni para adelantar elecciones; salvo que tenga algún interés partidista», sostiene el líder de C's en Andalucía QUICO CHIRINO GRANADA Domingo, 18 marzo 2018, 01:55

Cuando Juan Marín fue proclamado candidato de Ciudadanos en Andalucía en febrero de 2015, las encuestas pronosticaban para la formación naranja –que apenas tenía 1.200 inscritos– un par de diputados o ninguno. En aquel momento, muchos compañeros pensaban más en las municipales que en las andaluzas. Sin embargo, la formación logró ocho representantes, uno de ellos por Granada. Ahora, Ciudadanos tiene 24.000 afiliados y los sondeos le sitúan como segunda fuerza política en la comunidad, aunque Marín no confía en las encuestas; prefiere el trabajo diario:el coche en el que recorre las ocho provincias ha hecho 72.000 kilómetros en año y medio. Para las próximas citas electorales no se pone límites: «El partido empieza cero a cero».

–¿El reto de Ciudadanos es desbancar al PP?

–El reto es ganar las elecciones. Nuestro enemigo en Andalucía no es el PP o el PSOE, es el paro. Otra cosa es que el bipartidismo esté en decadencia porque, tras 37 años, unos no han conseguido nada y otros no nos han sacado de la situación en la que estamos. Ciudadanos plantea una alternativa y eso nos abre un espacio electoral que estaba huérfano.

–También Ciudadanos despertaba gran simpatía en las pasadas Generales y, al final, se impuso el voto útil. ¿Por qué ahora piensa que será distinto?

–De esas cuestiones hay que aprender. Había unas expectativas y vimos que el día de las elecciones el comportamiento del electorado fue otro. Trabajamos con los pies en el suelo. En Andalucía llegamos a un acuerdo de investidura con el PSOE tras noventa días, cuando parecía que estábamos expuestos a unas nuevas elecciones. Arriesgamos. Hay que hacer cosas distintas y no tenemos miedos ni complejos. Hay otros que sólo actúan con la calculadora electoral. Si dentro de tres años me tengo que ir a mi casa me iré. Hay políticos que llevan 36 años en el escaño. ¿De verdad que después de 36 años un proyecto no está agotado?

–Asegura que no toman decisiones pensando en el coste electoral pero se le achaca a Ciudadanos cierto tacticismo, que se mueva tanto en la neutralidad. ¿A partir de las próximas elecciones se plantean entrar en gobiernos?

–Ciudadanos entrará en gobiernos si los preside o con alguien que comparta su proyecto político. Estamos siendo útiles en la oposición y somos la cuarta fuerza en Andalucía; la segunda y la tercera no están sirviendo para nada, no han movido un euro en presupuestos en 37 años. Tenemos ocho proyectos de ley en funcionamiento en el Parlamento, hemos conseguido un impacto de más de 5.600 millones de euros en los presupuestos, se han eliminado impuestos y aumentado las partidas en educación o sanidad, se han devuelto a los profesores de la concertada sus derechos... Todo eso ha merecido la pena. Sí nos mojamos por Andalucía. Cuando tomamos la decisión de apoyar a Susana Díaz recibimos críticas pero creíamos que Andalucía no podía quedarse paralizada. Hoy está con un ritmo de crecimiento de en torno al 3% anual porque hay estabilidad. Cuando el PSOE intenta imponernos algo, como la financiación autonómica, se encuentra que no somos nada blanditos.

–Esa foto, la de la financiación, es difícil de entender. Ciudadanos, que es el soporte del PSOE en el Gobierno andaluz, es el único partido que se ha quedado fuera del documento...

–Yo creo que solo va uno y los demás acompañan. En noviembre, la consejera María Jesús Montero presentó un documento de síntesis sobre la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), el mismo que ahora apoyan Podemos, IU y el PP por no quedarse fuera de la foto. Queremos un mismo proyecto para toda España, no vamos a aceptar el ‘cuponazo’ vasco. No apoyamos que en Andalucía se vuelva a subir el IRPF y el IVA a las clases trabajadoras. No estamos dispuestos a que no se apruebe una ley de evaluación de las políticas públicas. Aquí nadie quiere cambiar nada. No me resigno a que Andalucía sea toda la vida una comunidad que reciba transferencias de otras; aspiro a que seamos capaces de aportar al sistema. Aquí solamente se pide. El PSOE y el PP se han resignado a que Andalucía sea la ‘cenicienta’. ¿Por qué tengo que apoyar ese documento? ¿Porque quien no está con lo que dice el PSOE está contra los andaluces? No vamos a cambiar el voto como ha hecho el PP porque no quería que Susana Díaz le arrinconara en el bloque del ‘no’.

«Cuando el PSOE intenta imponernos algo se encuentra que no somos nada blanditos»

No me resigno a que Andalucía sea toda la vida una comunidad que reciba transferencias de otras; aquí solamente se pide»

«Si el proyecto es común es posible un gobierno con el PP. Pero, ¿por qué vota en contra de las propuestas de Ciudadanos?

–¿Ha subestimado el PSOE la influencia de Ciudadanos?

–En cierta manera ellos pensaban que este tema de la financiación no era un asunto de calado, sino una cuestión de confrontación entre Andalucía y el Gobierno de España. Ese debate entre Rajoy y Susana Díaz a ella le gusta mucho. En las diez legislaturas anteriores el PSOE estaba acostumbrado a que lo que decía se cumplía. Ya dimos muestras cuando tumbamos en 2016 el decreto que pretendía hacer funcionarios a más de 12.000 laborales que no habían pasado proceso de oposición. ¡Y recibía más de mil correos diarios de presión! El PSOE sabe que Ciudadanos no apoya su forma de gestionar la política en Andalucía. Hemos hecho venir a más de 40 expertos de toda España a los que no se han tenido en cuenta. Para al final decir que el Gobierno ceda el 20% del IVA cuando te están diciendo que busques el fraude, que evalúes tus políticas, que todas las comunidades tienen que contribuir, que hay que presentar una carta de servicios para saber el coste real en cada territorio... El documento de síntesis lo único que dice es que a Andalucía le faltan 4.000 millones y los tiene que poner el Gobierno. Pero el sistema que se propone es el que aprobó Zapatero y el que ha aplicado Rajoy desde 2011.

–¿Y esas fricciones no pueden ser un argumento para justificar un adelanto electoral?

–No, porque el PSOE no firmó ningún acuerdo de financiación económica con Ciudadanos. Para romper un acuerdo tiene que ser que una de las cláusulas se infrinja. No hemos infringido ninguno de los 72 puntos del contrato. Si la señora Díaz tiene motivos para adelantar elecciones no van a ser políticos.

–¿Está entonces satisfecho con el grado de cumplimiento y no ve motivos para adelanto electoral?

–Hay un grado de cumplimiento bastante elevado. Hay determinadas materias que todavía se pueden poner en marcha y que el PSOE parece que no tiene prisa. Son cuestiones que afectan a la creación de empleo o a la igualdad entre andaluces cuando hablamos de reforma de la ley electoral. En lo que atañe a la creación de empleo no podemos escatimar esfuerzos. Por eso presionamos para que entre la ley de emprendimiento. Por eso tanta presión en la ley de agricultura, que no la traen...

–Si esas leyes no llegan al Parlamento pronto no habrá tiempo para tramitarlas. ¿Dónde fija el plazo Ciudadanos?

–Los plazos los puso el Gobierno de la Junta, que dijo que en cuatro años estaría en marcha lo que firmó. Adelantar unas elecciones no tiene ninguna justificación salvo que haya un interés político. La ley de formación profesional entró el 6 de marzo en el Parlamento. Ya tiene dotación presupuestaria. La ley de emprendimiento entrará en vigor en abril y ahí está contemplada la tarifa plana para emprendedores, medias para las mujeres en el ámbito rural... El grupo de trabajo de la reforma de la ley electoral ya terminó y ha estado dormida seis meses. Hemos aumentado la presión para que esta semana traigan las conclusiones y el dictamen. En cuatro o cinco meses, si hay voluntad política, estará resuelto. La ley de agricultura de 2013, que aprobó IU con el PSOE y que se ha reformado en esta legislatura, todavía no ha entrado en el Parlamento. La ley de subvenciones, también tiene que llegar antes de junio. Más del 80% del plan que acordamos puede tramitarse y ejecutarse en esta legislatura. El PSOE no tiene ninguna justificación para romper ni adelantar nada salvo que tengan algún que otro interés partidista.

–Otros –supongo que no exentos de maldad– hablan de su proximidad a Susana Díaz como si fuera una garantía de apoyo en el futuro...

–Los acuerdos se firman y no se trata de con quién sino para qué. Hemos llegado a acuerdos en Andalucía con el PP en ayuntamientos y diputaciones y Rajoy ha sido presidente con el apoyo de Ciudadanos. Los andaluces están respaldando la utilidad de Ciudadanos en Andalucía.

En clave local «El grupo municipal de Ciudadanos no ha pedido la dimisión de Paco Cuenca»

–¿La hipótesis de un gobierno en Andalucía entre PP y C’s sin que ninguno sea la fuerza mayoritaria es descabellada?

–No, si el proyecto es común, no. Pero, ¿por qué vota el PP en contra de la tarifa plana de 24 meses? ¿De la propuesta de Ciudadanos para eliminar el impuesto de sucesiones? ¿De la bajada de dos puntos del tramo autonómico de IRPF? ¿Por qué lo hace? Porque lo presenta Ciudadanos. No piensa en la gente, piensa en el PP. Es un error político.

Procesos internos

–En esas elecciones autonómicas, cuando sean, ¿Juan Marín será el candidato de Ciudadanos?

–No lo sé. Habrá primarias y he anunciado que me presentaré. Los datos y las sensaciones que recibo me dan una carta de presentación que me permite aspirar a renovar como candidato.

–¿Algún compañero le ha anunciado su intención de presentarse a las primarias?

–Ninguno. Hasta ahora nadie me ha comentado nada. Al contrario, siento mucho apoyo donde voy.

–Preguntado por lo mismo, el diputado granadino Luis Salvador ni confirma ni desmiente...

–Yo sí voy a estar. No sé si Luis u otros compañeros aspiran a estar. Pero tengo respeto absoluto por el que quiera tomar la decisión de presentarse y crea que pueda hacerlo mejor que yo.

–¿Le extrañaría que alguien diera el paso?

–Ni Luis ni cualquier compañero. La primera vez se presentaron varios. Y ahora, si se presenta quien se presente, volveré a hacerlo igual. No me quita el sueño. No es un tema que esté en el calendario. Luis está trabajando en el Congreso, muy vinculado y comprometido con Granada, le tengo un aprecio personal, y a partir de ahí, respeto absoluto a sus decisiones.

–Por cerrar con al luctuosa actualidad, la muerte de Gabriel reabre el debate sobre la prisión permanente revisable. La posición de Ciudadanos ha ido evolucionando. ¿Cuál es ahora su postura?

–No hemos cambiado ninguna posición. No vamos a apoyar la derogación de la prisión permanente revisable. Y dicho eso, tampoco podemos darle la espalda al Estado de derecho. Hay un recurso presentado por el PSOE ante el Tribunal Constitucional, donde pide que se declare inconstitucional. Si se pronuncia habrá que acatar la ley. Las decisiones no se pueden tomar en caliente.