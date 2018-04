El jefe de la Policía Local de Granada, a juicio por presunto acoso laboral a una inspectora José Antonio Moreno fue nombrado superintendente en julio de 2016. / F. R. La acusación solicita 33 meses de prisión por un delito de acoso laboral y otro de lesiones psíquicas, la fiscalía pide el sobreseimiento y la defensa lo atribuye a una «venganza» QUICO CHIRINO Viernes, 27 abril 2018, 02:05

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Granada ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el actual jefe de la Policía Local de Granada, José Antonio Moreno, por un presunto delito de acoso laboral y otro de lesiones psíquicas a una subordinada que, en el momento de los hechos, era inspectora en la unidad de Policía Judicial en los juzgado de La Caleta. La fiscalía solicita el sobreseimiento y es la acusación particular la que pide –entre otras medidas– dos años y nueve meses de prisión, según recoge el auto al que ha tenido acceso IDEAL, fechado el pasado 21 de febrero. Por su parte, la defensa atribuye la denuncia a un «ánimo de venganza» y a una conspiración «política» para «eliminar» de la jefatura de Moreno. El auto judicial también establece una fianza de 15.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias en una posible condena, cantidad que ya ha sido ingresada. Será la Audiencia Provincial quien celebre el juicio.

José Antonio Moreno fue nombrado superintendente jefe de la Policía Local el 19 de julio de 2016, tras la llegada de Paco Cuenca a la alcaldía. Su designación mediante decreto no fue bien recibida por el grueso de la oposición –PP y Ciudadanos– ni tampoco por un sector del cuerpo, tradicionalmente sujeto a tensiones cuando se produce un cambio de dirección. En la reorganización que el nuevo superintendente hizo de la estructura, la inspectora M. M. –una de las personas más conocidas dentro del cuerpo– pasó de la unidad de Policía Judicial –donde llevaba quince años– a las patrullas de barrio.

En su relato, el abogado de la acusación denuncia que, «con el ánimo de obtener el daño, desprestigio y humillación, (…) el día en que se incorporó a su nuevo puesto no pudo utilizar su taquilla, no se le asignó despacho, ni siquiera un puesto de trabajo físico, con ordenador o teléfono».

En reiteradas ocasiones, la denunciante tuvo que acudir al centro médico y a urgencias. Aporta un informe forense en el que se asegura que sufrió un trastorno mixto ansioso-depresivo y otro psicológico. Por el daño supuestamente sufrido, reclama una indemnización de 25.700 euros.

Todo obedece –continúa– a que el nuevo jefe de la Policía Local mantenía «desde hace tiempo una clara y conocida animadversión» contra la denunciante. La acusación aporta la grabación de una clase en la Academia de Policía el 13 de abril de 2016, el mismo día que se produjeron las detenciones de la 'operación Nazarí'. Según consta en las actuaciones, Moreno manifestó: «Los que tienen que estar muy preocupados son el personal eventual de confianza, aquellos que cuando se marcha el político se marchan ellos. Van a decir 'qué voy a hacer yo ahora, de qué voy a vivir'. (..) A ver si va a pasar como con el tema de las oposiciones, ahora más que nunca parece que se van a ejecutar, porque se han perdido un poco ya los apoyos. Algunos y algunas ya tienen que tener un problemilla». Se refería a la sentencia de otro juzgado que anuló las oposiciones por las que M. M. adquirió su condición de subinspectora, que le valió después para ser designada inspectora por decreto en febrero de 2011.

El relato de la defensa es opuesto. Alega que José Antonio Moreno ha intentado reorganizar el cuerpo de Policía Local y optimizar los recursos. En esos cambios –siempre según su versión– la denunciante tuvo un «trato de favor» y fue ella quien solicitó la patrulla de barrio por su «enemistad con el responsable de tráfico». «Con respecto a su situación anímica, es lógica, pero no por el supuesto acoso denunciado, inexistente, sino por la situación personal que vive. (...) Debe ser duro pasar a ser una oficial más después del poder ostentado y que sus compañeros vean que ha pasado de un puesto superior a uno muy inferior por unas trampas en una oposición», reflexiona en su escrito la defensa.

Ataques continuos

Desde que llegara al puesto en julio de 2016, José Antonio Moreno ha tenido que afrontar varios momentos comprometidos. PP y Ciudadanos reprocharon desde el inicio que su elección no había sido consensuada. En noviembre de 2016 ambos partidos se unieron en el pleno del Ayuntamiento para aprobar la destitución del jefe de la Policía Local y la reprobación de la concejala de Seguridad Ciudadana, Raquel Ruz. Una moción simbólica que no se podía llevar a efecto. La concejala popular y anterior responsable de Seguridad Ciudadana, María Francés, también denunció el expediente reservado que se abrió para investigar el supuesto comentario machista en una clase, en la que Moreno –tras recordar la ocasión en la que la edil le preguntó por el gasto en pienso para los perros– respondió:«Como si ella no comiera con ese cuerpo que tiene». Aquella denuncia acabó archivada.

En esta ocasión, José Antonio Moreno sí tendrá que sentarse en el banquillo en la Audiencia.Y sea cual sea el resultado de la sentencia, el juicio tensará la Policía Local. Trece miembros están citados a llamar como testigos por alguna de las dos partes.