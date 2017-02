Veinte conductores del fallido tranvía de Jaén optan al metropolitano de Granada

El paro no entiende de barcos. Ni de tranvías. Una veintena de conductores y operarios de sala de control formados en el sistema tranviario jienense se ha presentado al proceso de selección de personal del metropolitano granadino, que a finales de marzo iniciará de forma sistematizada las pruebas previas a su puesta en funcionamiento completo, en el mes de julio. «Seguimos con la esperanza de trabajar en aquello en lo que nos formamos, ya que en Jaén no ha podido ser», afirma el portavoz del colectivo jienense, Juan Prieto, integrado por 41 conductores y 10 operarios, que lograron completar su formación y que vieron cómo no se cumplía el compromiso de contratar al 60% de ellos.

Será un proceso de formación complejo y en varias fases El metropolitano granadino tiene casi 16 kilómetros, 26 paradas y 57 intersecciones, lo que requiere un proceso formativo amplio y también que la ciudadanía, en especial los conductores, se habitúe a convivir con el nuevo medio de transporte. De ahí que durante los meses de abril, mayo y junio se hagan pruebas de circulación y seguridad parciales y que en julio sean de todo el recorrido completo (pruebas en blanco porque no se cobrará aún el billete). Según explicó el grupo Avanza, la contratación y formación del centenar de trabajadores también se hará en distintas fases. Habrá un primer grupo de trabajadores que se incorporarán de forma inmediata y a los que se les facilitará una «formación exprés y a la carta» sobre el metro de Granada, puesto que ya cuentan con la habilitación. Hay incluso conductores o técnicos que han trabajado con los mismos tipos de trenes (CAF) que se usarán. A estos primeros empleados se les convertirá también en formadores de las siguientes ‘hornadas’ de trabajadores del metro, que irán entrando en fases sucesivas, coincidiendo con el incremento de la actividad.

Prieto señala que las condiciones para la contratación en el metropolitano de Granada son similares a las exigidas en Jaén y que si bien ellos tienen el carné con una habilitación específica para el tranvía jienense, también poseen una formación genérica de sistemas tranviarios (el medio de transporte granadino es similar, salvo tres de sus dieciséis kilómetros bajo rasante, y abarca el área metropolitana de la capital, de ahí su denominación), en lo relativo a conducción o señalización.

El portavoz del colectivo jienense no oculta que la selección de personal está reñida, pues a las diferentes plazas (un centenar) se han presentado más de 21.000 aspirantes. El SAE (Servicio Andaluz de Empleo) se encargó de recoger los currículos, aunque la decisión final corresponde a la empresa adjudicataria. Prieto no pierde la fe, ya que para las primeras pruebas queda poco más de mes y medio y la empresa contratará a conductores y demás personal con experiencia.

Y tampoco la pierde del todo con el tranvía de Jaén y, si logra acceder al metropolitano de Granada, regresar con más experiencia. Pero de momento, el sistema tranviario jienense lleva seis años en vía muerta y tanto él como muchos de sus compañeros siguen en el paro.