Invitaciones de boda: el arte de invitar

Las invitaciones son de las primeras cosas de las que tienen que encargarse los novios, y por nuestra experiencia sabemos que es un proceso muy emocionante donde empiezas a unir todas las ideas y elementos que imaginas para tu boda y las conviertes en una forma de invitar a tus seres queridos.

Además es una oportunidad para causar una buena primera impresión. Las invitaciones es lo primero que tus invitados van a ver del enlace, y puede indicar lo que se van a encontrar y hacer de tu boda un evento muy apetecible.

Las invitaciones son las que marcarán el estilo de toda la boda: tradicional, romántica, desenfadada…y debe representar vuestra personalidad, gustos y pasiones. Cada cliente y proyecto es para nosotros como una pequeña obra de arte y por eso cuidar la gráfica de las invitaciones y resto de papelería de lo boda (minutas, protocolo de mesas, puestos de mesas…) es clave en el arte de invitar.

Las 3 preguntas más frecuentes que se hacen:

¿Cuándo empezar a entregarlas?: Lo ideal es hacerlo 2 o 3 meses antes de la boda, aunque también hay que tener en cuenta si se tienen invitados que viven lejos para intentar enviarlas antes o si hay fechas de vacaciones de por medio (Navidad, Semana Santa, verano…) aprovechar esos días para reunirte con familia y amigos y entregarlas.

¿Cuándo empezar a diseñarlas?: Teniendo en cuenta la fecha en la que queréis entregarlas lo ideal sería empezar a pensar sobre su diseño un mes o mes y medio antes. Una vez se tiene claro el diseño el proceso de impresión y montaje de invitaciones suele tardar unos 10-15 días.

¿Cómo lo entrego?: El protocolo marca que la entrega se debe realizar en mano, además es una excusa para reunir a tus amigos. No obstante a veces no queda otra que enviarlos por correo postal, y personalmente me sigue haciendo ilusión recibir invitaciones así.

Queremos agradecer desde aquí la colaboración de Dia Cash (imprenta y material de oficina), Centro Hogar Sánchez e Infinity and Beyond eventos, en el montaje y decoración del stand para Belmoda 2018.