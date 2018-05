Investigada declara que sí trabajó para el cementerio de Granada y que se siente víctima ALFREDO AGUILAR También ha indicado que ha sido el trabajo más breve que ha tenido en su vida, que duró dos meses y que no puede recordar algo ocurrió hace siete años, que redactó el proyecto informalmente pero que, con el traslado de su domicilio, lo ha perdido y que además este verano sufrió dos virus informáticos EFE Martes, 15 mayo 2018, 17:09

Una de las trabajadoras investigadas por el Juzgado de Instrucción 9 de Granada en el conocido como «caso Emucesa», por supuestas contrataciones irregulares, ha declarado hoy que sí trabajó para el cementerio y que se siente víctima de un asunto en el que no ha tenido ninguna responsabilidad.

Según han informado hoy a Efe fuentes judiciales, esta investigada ha señalado ante el juez que fue contratada en Emucesa en el 2011 y que también había trabajado para el grupo municipal del PP y la Diputación.

Ha dicho que no es cierto que no hiciera trabajo alguno para Emucesa, ni que no apareciera en la sede de la empresa y que la entonces consejera delegada, María Francés, le dijo en un determinado momento que no había espacio en dependencias municipales.

La investigada ha puesto que relieve la labor que hacía de recopilación para hacer un proyecto que pretendía potenciar el cementerio desde el punto de vista cultural, artístico y especialmente turístico, sobre todo las visitas guiadas.

También ha indicado que ha sido el trabajo más breve que ha tenido en su vida, que duró dos meses y que no puede recordar algo ocurrió hace siete años, que redactó el proyecto informalmente pero que, con el traslado de su domicilio, lo ha perdido y que además este verano sufrió dos virus informáticos.

Según las fuentes, también ha confirmado que por dignidad ha devuelto las cantidades que le ingresó Emucesa, al ser recriminada de haber robado al erario público, que ha sido una decisión personal y que se siente víctima de un asunto en el que no ha tenido responsabilidad de signo alguno y que nunca se ha dedicado a la política.

La declaración de esta investigada se produce después de que ayer el gerente de la empresa atribuyera en su declaración la responsabilidad de las contrataciones a los exconsejeros delegados de Emucesa en la época del PP Eduardo Moral y María Francés.

La causa, en la que en los próximos días declararán otros investigados, trata de aclarar posibles irregularidades derivadas de la contratación de varias personas que durante el anterior mandato municipal del PP no habrían supuestamente aparecido en el cementerio, sin constancia formal de que hubieran hecho en él ningún trabajo. EFE

1011356