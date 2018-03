Inundaciones en parcelas aledañas a la segunda circunvalación 00:28 Parcelas inundadas por las lluvias torrenciales el pasado 2 de marzo a las 17.30 horas. / IDEAL Propietarios lo achacan a las obras, mientras que el ministerio entiende que «no están motivadas» por los trabajos en la autovía JORGE PASTOR Granada Martes, 6 marzo 2018, 02:14

Hay que echar muchos años la vista atrás para encontrar un episodio de precipitaciones como el que estamos viviendo en al provincia desde el jueves de la semana pasada -el Aemet aún sigue dando una probabilidad elevada de agua al menos hasta el próximo domingo-. Los torrentes remanecen y la naturaleza se abre paso. Propietarios de fincas aledañas a la segunda circunvalación, localizadas concretamente en el tramo Santa Fe-Las Gabias, han lamentado inundaciones que atribuyen a las obras inconclusas de la autovía. Se refieren a un «dique de tierra» para juntar las aguas de dos cañadas y la existencia de un paso con un metro de tierra que evita la evacuación por el cauce normal, provocando anegaciones en suelo de labor, un secadero de tabaco y algunas explotaciones agropecuarias.

Fuentes del Ministerio de Fomento han asegurado «tener constancia» de los daños producidos en parcelas colindantes, «pero entendemos que no están motivados por los trabajos en la segunda circunvalación». Respecto a la repercusión de las lluvias y el temporal en los tramos Santa Fe-Las Gabias y Las Gabias-Alhendín, desde Fomento comentan que no se han registrado desperfectos de consideración. «Ello no va a afectar al calendario», afirman.

Y es que se supone que este año, siendo muy optimistas, podrían entrar en servicio los 29,3 kilómetros de la segunda circunvalación casi trece años después de que se colocara la primera piedra. Por lo pronto, dos de los tramos están casi finalizados. El Albolote-Santa Fe, de 5,3 kilómetros de longitud, se encuentra al 86% de su ejecución, y el Santa Fe-Las Gabias, de 8,7 kilómetros, se halla al 84%. La previsión (no oficial) es que estén finiquitados en los próximos meses y, según las pretensiones del Ministerio de Fomento (esto sí es oficial), se podrá circular por ellos conforme se vayan terminando. Es decir, si a los 5,8 kilómetros que están funcionando desde 2015 entre Calicasas y Albolote, les sumamos los catorce kilómetros que están tan avanzados, prácticamente dos terceras partes de la segunda circunvalación serán transitables, veinte kilómetros, en la expectativa de unos meses.

El Partido Popular apuntó a mediados de febrero que la segunda circunvalación de Granada «puede estar acabada a finales de año». La parlamentaria popular Concha de Santa Ana resaltó, a pie de carretera, que las obras van «a un ritmo excelente», lo que «permite pensar» que al final de 2018 pueda estar finiquitada. El PP se declaró «orgulloso» del «gran trabajo» del Gobierno central en la segunda circunvalación. Santa Ana también hizo hincapié en el esfuerzo inversor del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy y su compromiso con Granada.