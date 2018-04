El insuflado de lana mineral Supafil desde el punto de vista térmico y económico

Existen diversas opciones que resuelven la falta de aislamiento térmico, y la elección de la solución más adecuada, dependerá de su viabilidad técnica y económica R. I. GRANADA Miércoles, 25 abril 2018, 01:30

En España un alto porcentaje del parque edificatorio (58%) no fue concebido ni construido con ninguna clase de criterios de eficiencia energética, por lo que a día de hoy necesitan ser rehabilitado: son inmuebles con baja calificación energética: G, F, ó E en el mejor de los casos, y que pierden demasiada energía a través de su envolvente térmica

Añadir aislamiento térmico, o mejorar el existente, es una solución efectiva: disminuye la transmitancia térmica de la envolvente, reduce la demanda energética, y de paso se obtienen espacios más confortables y saludables.

El insuflado de aislamiento en cámara es una solución adecuada cuando nos encontramos con cámaras de aire vacías en cerramientos exteriores, y en los que no se puede colocar el aislamiento sobre la cara exterior del mismo. Además es una solución que no consume superficie útil interior del inmueble, no modifica el aspecto exterior de las fachadas del edificio, y se puede aplicar de manera independiente, en una vivienda en un bloque residencial, si el resto unidades no van a ser rehabilitadas.

La lana mineral, en este caso Supafil, se caracteriza por su baja conductividad térmica (λ = 0,034W/Mk), por lo que se pueden conseguir valores de resistencia térmica interesantes, en función del espesor de la cavidad a rellenar:

Al ser un material permeable al paso del vapor de agua, Supafil reduce el riesgo de condensaciones intersticiales, y por tanto de patologías relacionadas con la presencia de humedades, que pueden reducir las prestaciones térmicas o la vida útil del elemento constructivo. También es un material resistente a la humedad (no hidrófilo ni higroscópico) y actúa como barrera evitando su filtración.

Finalmente, desde el punto de vista de la seguridad en caso de incendio, este tipo de lana mineral, está clasificado como Euroclase A1, es decir, que no colabora en ninguna fase del incendio. La normativa exige una clasificación al fuego igual o superior a B ó C, según la zona donde se encuentre el elemento constructivo (paredes y techos), incluso para aquellos materiales que constituyan una capa contenida en su interior. De ahí la importancia de la clasificación de resistencia al fuego del aislante.

La aplicación de Supafil es un tipo de obra que se puede ejecutar tanto desde el interior del edificio, como desde el exterior, siendo esta última opción la más ventajosa, ya que genera menos molestias al usuario.

Cuando se insufla aislamiento desde el exterior en bloques de vivienda, se puede aprovechar la intervención, para acometer la mejora de conservación de las fachadas: reparar grietas, eliminar humedades, eflorescencias, pintar, etc., aprovechando así los andamios. Por otro lado, si se insufla desde el interior, se puede actuar en una sola vivienda, sin la necesidad de tener el consentimiento del resto de la comunidad de vecinos.

El insuflado de lana en cavidades, consiste en una obra rápida y sencilla, ya que en pocas horas puede quedar aislada la envolvente de una vivienda. Se practican las perforaciones, se insufla a través de ellas el material aislante, y finalmente se reparan.

Las obras de rehabilitación para la mejora del estado de conservación de las fachadas en edificios de viviendas, pueden ser una buena oportunidad para insuflar lana mineral Supafil. La experiencia de L´Atalaya en la ejecución de este sistema de rehabilitación energética en edificios, confirma que se pueden obtener ahorros económicos mes a mes en la factura energética de cada una de las viviendas, amortizando así la inversión inicial en un período de tiempo no superior a 5 años.