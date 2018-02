Una inquilina morosa llena el piso de basura y se marcha con una deuda de 4.000 euros Así se encontró la cocina del apartamento. / R.I. La dueña del apartamento alquilado sólo tiene un trabajo a media jornada, su marido cerró una peluquería y viven en una casa arrendada JOSÉ RAMÓN VILLALBA Viernes, 23 febrero 2018, 18:41

Pilar no dio crédito a lo que veían sus ojos cuando el pasado 9 de febrero entró a su apartamento de La Zubia y se encontró el piso lleno de basura. «No se podía entrar. Estaba todo repleto de desechos por todos lados, estamos seguros de que desparramó dos o más contenedores de basura y se largó».

Pilar Aceituno es la propietaria de un inmueble en la localidad de La Zubia y lo tenía alquilado a una mujer. «Dejó de pagarme el alquiler en el mes de octubre de 2016 y nos debe un montante de cuatro mil euros. El lanzamiento de la inquilina por impago estaba previsto para el 9 de febrero, aunque ese día ella ya no estaba en la vivienda. Sabemos que en diciembre le dieron una vivienda social», comentó ayer la propietaria del inmueble a IDEAL.

Pilar Aceituno intentaba pagarse la hipoteca del apartamento con ese alquiler porque la situación de su familia no es demasiado boyante, más bien todo lo contrario. «Mi marido tuvo que cerrar un negocio de peluquería, nos vimos obligados a vender nuestro piso a un precio por debajo de lo que nos costó en su día y ahora mismo vivimos de alquiler. Yo sólo tengo un trabajo a media jornada», apunta.

Para colmo de males, el pasado 9 de febrero se encontró el piso tal y como muestran las imágenes de esta información. «Quizá hemos esperado demasiado tiempo para denunciarla. Ahora sí lo hemos hecho ante la Guardia Civil porque esto no es normal. En una ocasión fuimos a reclamarle el pago de un dinero que nos debía y me levantó la mano para agredirme. Entonces debimos tomar medidas contra ella y no lo hicimos».

Pilar y su marido ya han presentado la correspondiente denuncia contra esta inquilina y ahora espera que la puedan resarcir de alguna manera de los daños que le han originado en la vivienda que alquiló a esta fémina.

Daños no tasados

Los daños originados en esta vivienda aún no están tasados. Pero si sirve de ejemplo, en marzo del pasado año la Guardia Civil detuvo a 23 jóvenes y adolescentes que originaron destrozos valorados en 14.000 euros en tres casas rurales de Padul.

«No sé qué ocurrirá ahora, pero no puede ser que con todo el esfuerzo que supone salir adelante, me hayan dejado colgado cuatro mil euros por impagos del alquiler del apartamento y al mismo tiempo me haya encontrado la vivienda llena de basura por todos lados. No es justo y esta persona debe pagar por lo que ha hecho», concluye Pilar, la dueña de este apartamento.