Iniciamos la cuesta abajo… hacia la meta

No hay excusas, ya no vale pensar 'me queda tiempo'. La hora de la verdad está próxima, de modo que, con más intensidad que nunca, hay que ponerse el traje de faena y organizar el tiempo de forma eficaz. Distribuir horas de estudio, descanso y ocio, ya llegará el verano para dedicarse a la vida placentera. Cuanto más exitosa sea vuestra oposición, más placentero será el verano.

Iniciamos el tercer trimestre del curso, a menos de tres meses del comienzo del proceso.

Hay que tener presentes los cambios introducidos y publicados en BOE de 24 de febrero de 2018, en el Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007.

Os los recuerdo de nuevo:

Artículo único. «Disposición transitoria tercera.

Los procedimientos selectivos de ingreso en los ejercicios de 2017 a 2019, se ajustarán a las siguientes indicaciones:

1. El número de temas será:

a) Número no superior a 25 temas, elección entre tres.

b) Número superior a 25 temas e inferior a 51, elección entre cuatro.

c) Número superior a 50 temas, cinco.

2. El baremo se estructurará en los tres bloques siguientes:

– Experiencia previa: hasta siete puntos. Límite, 10 años.

– Formación académica: Máximo cinco puntos.

– Otros méritos: Máximo dos puntos.

Límite máximo de 10 puntos por la valoración de sus méritos.

3. La puntuación global del concurso-oposición resultará de la ponderación de las puntuaciones de las fases de oposición y concurso, siendo de un 60% para la fase de oposición y de un 40% para la fase de concurso.

No olvidéis estudiar con sentido, con aprovechamiento máximo del tiempo, repartiendo el mismo proporcionalmente entre los diferentes ejercicios de la oposición.

Hasta la próxima. ¡Ánimo y a estudiar!