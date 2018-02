IU: "El PP está inhabilitado para volver a gobernar" Puentedura, en una imagen de archivo. / Ramón L. Pérez El portavoz municipal de la formación de izquierdas, Francisco Puentedura, cree que los seis concejales del PP investigados que todavía están en el pleno municipal "deben dimitir" ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Lunes, 12 febrero 2018, 12:49

El portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, ha asegurado este lunes tras conocer el cierre de la instrucción del 'Caso Serrallo' que todo apunta "a irregularidades urbanísticas del PP" y ha recordado que se está en un punto de la investigación que obliga a los seis concejales populares en el pleno de la corporación actual a "presentar su dimisión".

"El PP tiene que presentar estas dimisiones por responsabilidad. La portavoz del grupo, Rocío Díaz, y el presidente provincial, Sebastián Pérez, no pueden mantener un grupo manchado con seis concejales a un paso de ser procesados. El PP está inhabilitado para volver al gobierno de la ciudad porque es un partido manchado por la sombra de la corrupción. Es un partido que no depura responsabilidades y los seis concejales actuales no pueden seguir manchando el pleno del Ayuntamiento", ha argumentado Puentedura.