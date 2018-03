La Huerta de San Vicente de García Lorca, seis meses cerrada para una reforma que debería haber durado un solo mes

¿En noviembre? Agua. ¿En enero? Agua. ¿En marzo? Agua. ¿En abril? Pues habrá que esperar hasta el día 4 para saber si nuevamente ‘agua’ o por fin, después de medio año, abrirá al público la Huerta de San Vicente, la residencia de verano de la familia García Lorca donde Federico escribió obras como ‘Yerma’, ‘Bodas de sangre’ o ‘Romancero gitano’. Y es que la casa museo del poeta, clausurada en septiembre para llevar a cabo la sustitución de la carpintería exterior, lleva cerrada ya seis meses cuando, según reza en el cartel colgado en el propio balcón de la Huerta donde Federico se asomaba con frecuencia para observar Granada, el plazo de ejecución de la reforma era tan solo de un mes.

Las penúltimas fechas que había dado el Ayuntamiento, propietario y gestor del inmueble, eran el 22 o el 23 de este mes, coincidiendo con el hito que supuso el traslado de una parte del legado de Federico –el resto debe estar en Granada antes del 30 de junio– y la inauguración de la muestra ‘Una habitación propia’ en el Centro García Lorca de la plaza de la Romanilla. La última es el 4 del mes que viene, coincidiendo con la apertura de la exposición ‘Andalucía, imagen y palabra’. Ayer mismo se podía ver a turistas que, venidos a la capital granadina con motivo de la Semana Santa, se tenían que dar la vuelta porque la Huerta aún no es visitable. Mientras tanto, los pintores aprovechaban que ahora no llueve y que las temperaturas han subido unos grados para encalar la fachada y el resto de muros de este emblemático edificio.

Las alarmas se encendieron el pasado verano. El sofocante calor en el interior de la finca, consecuencia de un inadecuado aislamiento térmico, provocó el desmayo de al menos cinco personas. Alguna cayó a plomo. Los hechos trascendieron a la prensa y el Ayuntamiento tuvo que decretar el cierre de la Huerta cuando más apretaba la canícula. Los focos ya estaban puestos sobre la Huerta y sobre el posible deterioro que estaba sufriendo el legado de enorme valor histórico, artístico y cultural que atesora.

La Huerta era un horno en verano y un frigorífico en invierno, para mayor infortunio de turistas, trabajadores y en realidad para todos los granadinos. En el techo del comedor habían aparecido grietas. En la sala del piano surgieron humedades. Arriba, en el dormitorio habilitado como espacio expositivo, había losetas rajadas. Y los quicios de puertas y ventanas estaban despegados, el problema que requería una actuación más urgente –la que aún no se ha terminado– ya que los desequilibrios térmicos estaban afectando al propio piano, cuya cubierta se estaba cimbreando por la contracción y dilatación de la madera.

Más allá de arreglos esporádicos y las obras acometidas hace cuatro años para construir un muro de contención para evitar las humedades, la Huerta de San Vicente sigue siendo eso, un cortijo construido a finales del siglo XIX que, tras pasar a titularidad municipal en 1985 y abrirse al público como casa-museo en 1995, se mantenía tal y como fue concebido. Sin atender que ahí dentro se hallaba algo tan valiosísimo como el legado de Federico García Lorca. Un inmueble que se localiza, además, en medio de un parque y al lado de una autovía por la que pasan un promedio de 135.000 vehículos diarios expeliendo humo. Todo ello repercute sobre la ‘salud’ de la Huerta de San Vicente y de todo lo que alberga en su interior.

Cartel donde se aprecia que el plazo era de un mes. / Jorge Pastor

El pasado 12 de septiembre se dio orden a los operarios municipales para que retiraran todo lo que había dentro de la Huerta. La primera previsión era que la Huerta estaría cerrada durante un mes y, sin embargo, vamos camino de los siete. La concejala de Cultura, María de Leyva, señaló a este periódico que la inversión estaba prevista desde hacía algún tiempo, pero se había retrasado por contratiempos administrativos. Durante este tiempo los enseres no se han guardado en almacenes del Ayuntamiento, sino en contenedores especiales adaptados para piezas museísticas, un servicio contratado a una empresa. El presupuesto de la intervención es de 24.635 euros. Un dinero con el que queda resuelto el tema del aislamiento, pero no la instalación de la climatización.

Pero más allá de estos cinco meses de demora, la intervención en la Huerta no ha estado exenta de polémica. En teoría, el arreglo se ha llevado a cabo según las directrices que se reflejaban en la autorización de la Delegación de Cultura –carpintería de perfil europeo, montaje con doble acristalamiento con vidrio de seguridad de tres milímetros y acabado en pintura verde igual al existente–, pero el resultado, en la práctica, difiere bastante respecto a los elementos originales. «La nueva carpintería de la Huerta de San Vicente es práctica, pero no parece la casa de Federico», aseguró en una entrevista publicada en IDEAL Paco Montáñez, el carpintero que llevó a cabo la rehabilitación de las maderas históricas de la Huerta a principios de los noventa, salvaguardando el 75% de las primigenias. Un profesional con sesenta años de experiencia que, pese a ello, no podía asegurar que lo que se había puesto era madera u otra cosa.