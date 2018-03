La huelga interminable de Alhambra Bus Julio de 2017. Uno de los microbuses luce en la ventana el cartel que informa que la empresa se encuentra en servicios mínimos por la huelga. / ALFREDO AGUILAR Las partes del conflicto no logran solucionar un problema que va camino de cumplir un año | El Ayuntamiento muestra su preocupación porque «una vez solventada la parte económica, la protesta daña la imagen turística de la ciudad» JAVIER F. BARRERA GRANADA Sábado, 31 marzo 2018, 00:24

Interminable e intermitente, la huelga de Alhambra Bus va camino de pulverizar todas las marcas con sus diez meses de duración. Comenzó a principios del mes de junio del pasado verano y, a tenor de las declaraciones de los responsables municipales y de la empresa Rober, concesionaria del servicio, no tiene visos de solución alguna. Mientras, la imagen de Granada se deteriora en un conflicto que golpea como un dolor sordo y quebranta la imagen de Granada, ya que las líneas afectadas, la C1, C2 y C3, cubren los barrios históricos del Albaicín y el Sacromonte con el Realejo y el Centro, y en el caso de la C3, con la Alhambra, la joya de la corona turística granadina.

Las protestas de los trabajadores comenzaron un primero de abril del año pasado, cuando los conductores de la empresa Alhambra Bus se concentraron en la Plaza del Carmen para pedir al Ayuntamiento de Granada que exija a la concesionaria una serie de reivindicaciones. Según explicaba entonces Silvia Leiva, delegada de personal por CGT, reclamaban, entre otras cosas, que se renueve la flota, ya que trabajan con vehículos muy antiguos que carecen de rampas de accesibilidad, sufren averías mecánicas continuas y tienen estropeado el sistema de aire acondicionado. También hablaba de eliminar las subcontratas y de equiparar salarios y turnos de trabajo. Las negociaciones a tres bandas entre Ayuntamiento, Rober y trabajadores se estancaron, por lo que el 9 de junio comenzaron las movilizaciones. La consecuencia es que la huelga de autobuses dejó aislados del Centro a los barrios del Sacromonte, del Albaicín y la Alhambra. Además, la espera en las líneas C1, C2 y C3 se multiplica por cinco para los turistas y usuarios, que tuvieron que aguardar hasta media hora. Era además plena temporada turística veraniega.

La siguiente fecha de esta huelga interminable es la del 29 de junio, cuando se intenta negociar para evitar los paros indefinidos. Al día siguiente, se comprueba el resultado. Los representantes sindicales de Alhambra Bus rompen las negociaciones. Mientras, esa misma mañana, la Plaza del Carmen era el escenario de la presentación de la nueva flota de microbuses para las líneas C1, C2 y C3. Precisamente, una de las reivindicaciones de los trabajadores. De esta forma, la huelga es indefinida a partir del primero de julio. Ha pasado un mes completo y no hay acuerdo alguno entre las partes en conflicto.

Tres condiciones

Se llega así al día 4 de julio, cuando los trabajadores de Alhambra Bus aseguran que abandonarán la huelga si la empresa cumple tres condiciones: eliminar la precariedad de los contratos, mejorar la conciliación familiar y recuperar una serie de derechos sociales perdidos.

De ellos, el elemento más importante es el económico, ya que los trabajadores entienden que es la petición que genera más inestabilidad dentro de la plantilla. La Confederación General de Trabajadores (CGT), el sindicato que está ejerciendo la representación de los trabajadores en la negociación con Alhambra Bus y la Rober, explican que existen trabajadores con hasta ocho y diez años de «antigüedad» que han encadenado varios contratos temporales y reclamó la regularización de los profesionales en esta situación.

Por fin, el 8 de julio hay espacio para la esperanza. Alhambra Bus desconvoca los paros «como muestra de buena voluntad» porque el comité de empresa ve indicios de que las negociaciones avanzan para integrarse con Rober. Vuelven a trabajar. Sin embargo, no es más que un espejismo, ya que el 29 de julio se anuncia una nueva huelga de los trabajadores de Alhambra Bus para el 5 de agosto. Una vez más, tendrá carácter indefinido.

Entonces, los trabajadores de Alhambra Bus informaron al cierre de esta edición de una nueva convocatoria de huelga que comenzará el próximo 5 de agosto y que será de carácter indefinido hasta que no sean aceptadas sus condiciones. Entre ellas, destacaron que el acuerdo que se firme debe contener una prohibición expresa de la subcontratación de servicios, condición que «ha sido rechazada por el alcalde», señaló un sindicalista.

Pasan los meses con todo tipo de tentativas, dimes y diretes, y no es hasta este pasado mes de febrero cuando se constatan novedades. El día 23 se celebra el pleno del Ayuntamiento de Granada, que insta al equipo de gobierno de Francisco Cuenca a que integre a la plantilla de Alhambra Bus, Herederos de Gómez y las líneas Búho dentro de la Rober a lo largo de este mandato -del que quedan 16 meses- para así acabar «con la situación de merma de condiciones laborales de sus trabajadores, tanto como consecuencia de las subcontrataciones como por la posible cesión ilegal de trabajadores».

Todos los grupos municipales de la oposición (IU, Vamos, Granada, C's y PP) respaldan esta moción y critican al alcalde que cuando no gobernaba respaldara estas movilizaciones y ahora no busque una solución para estos trabajadores.

A día de hoy

La concejala de Movilidad, la socialista Raquel Ruz, entiende que en estas negociaciones «se exceden las competencias propias del Ayuntamiento». Y se explica: «En junio de 2017 había una moción todos los grupos de acuerdo para igualar las condiciones económicas de Alhambra Bus con la Rober. Y en cuatro años lo igualábamos, por la situación económica. Y esto al final se ha aceptado».

Pero, «hay temas que son de la empresa, por ejemplo, que puedan aparcar en las cocheras de Rober, porque van en lanzadera y les dicen que no hay espacio físico porque no está pensado para tanta plantilla. O los turnos de trabajo. Pero son cosas internas de la empresa. Y tampoco son cuestiones que justifiquen la duración de la huelga». Y añade: «Es un empecinamiento y es una situación insostenible. Y así es imposible la negociación».

Por último, la concejala Raquel Ruz señala que las huelga son los fines de semana y los festivos «y afecta a la imagen de Granada. Los trabajadores deberían sopesarlo. No se justifica una huelga de once meses para las reivindicaciones que tienen, cuando las económicas están pactadas ya desde 2017».

En el caso de Francisco Gámez, gerente de la Rober y responsable de las negociaciones con Alhambra Bus, su visión es que «el seguimiento de la huelga es muy pequeño, pero hay unos delegados que la mantienen. No llega al 20% de la plantilla». Y, por supuesto, cree que «la huelga no tiene sentido. Y ahora, tantos meses después, mucho menos». Sin embargo, «la huelga está, y nuestra obligación es tomarla muy en serio respecto a todos los procedimientos legales de la huelga y tenemos que señalar los servicios mínimos todos los días festivos y fines de semana».

Añade el gerente de la Rober que «no sé diez meses después ya qué es lo que se pide, si ya además en su día era difícil de entender». Sin embargo, reconoce que «es un situación que no nos gusta a nadie». Respecto al servicio, explica que «en estos momentos no tiene mucha afectación sobre los viajeros, pero la imagen no es aceptable».

-¿Hay una solución posible?

-No se la veo, porque la tienen que decidir los propios delegados de personal, que no parecen dispuestos.