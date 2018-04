Hospitalizada una profesora de esquí tras ser arrollada por un snowboarder que huyó El inicio de la pista del Río el día del grave accidente. / A.MOLINA May Rodríguez sufrió serios traumatismos que han afectado a su médula y le han provocado pérdida de movilidad, fuerza y sensibilidad ALEJANDRO MOLINA SIERRA NEVADA Domingo, 8 abril 2018, 13:36

Una semana en la UCI y más de dos de hospitalización son las consecuencias sufridas por May Rodríguez, una profesora de esquí que fue arrollada en Sierra Nevada por otro usuario que se dio a la fuga cuando impartía una clase de esquí en la pista del Río.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 17 de marzo a mediodía cuando la citada profesora descendía con una alumna por la pista del Río. Según explicó May, que continúa hospitalizada, recibió un tremendo impacto en la espalda al ser arrollada por un usuario de snowboard.

Rápidamente el servicio de pitas de Cetursa -la empresa que gestiona las instalaciones de la estación de esquí granadina- accedió hasta la zona del accidente junto con varios compañeros de la escuela en la que May trabaja. Acto seguido, fue traslada en camilla hasta la clínica de Pradollano y posteriormente en ambulancia al Hospital Campus, en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS). May también explicó a IDEAL que la persona que la arrolló se dio a la fuga y no pudo ser identificada, hecho que está denunciado en la Guardia Civil.

Pérdida de movilidad

Como consecuencia de este grave accidente, May ha sufrido serios traumatismos que han afectado a la médula y que le han provocado pérdida de movilidad en algunas extremidades, fuerza y sensibilidad en toda la parte derecha del cuerpo. Actualmente la profesora sigue hospitalizada en la unidad de rehabilitación de lesiones medulares de traumatología.

El día en el que se produjeron los hechos la estación de esquí granadina sufría una climatología muy adversa, con fuertes rachas de viento y visibilidad reducida. En el momento en el que tuvo lugar el accidente la mayoría de los usuarios que se encontraban en Sierra Nevada optó por descender por la pista del Río para regresar a Pradollano.