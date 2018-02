Un hombre sufre un infarto tras ser agredido por dos hombres que entraron en su casa del Albaicín Dos agentes de la Policía Nacional acudieron a la vivienda del hombre y consiguieron salvar su vida R. I. GRANADA Lunes, 19 febrero 2018, 14:18

La Policía Nacional ha detenido en Granada a dos varones de 25 y 36 años, a los que se le atribuye la presunta autoría de acceder a una vivienda ajena forzando la puerta de entrada con un martillo y un formón.

Los hechos se iniciaron cuando se recibió una llamada al para que una dotación policial acudiera al barrio del Albaicín, donde el requirente había sorprendido a unos individuos al llegar a casa que intentaban acceder a su vivienda forzando la puerta a golpes con un martillo y un formón, siendo empujado y agredido por los mismos cuando intentó impedírselo.

Personados de inmediato en el lugar, los policías del Grupo de Atención al Ciudadano (G.A.C.) de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana contactaron con el requirente que les esperaba en el lugar, donde apreciaron la puerta del domicilio con bastantes daños y comprobaron como en su interior había dos individuos que salieron del mismo procediendo a su detención.

Al marcharse del lugar observaron a dicho requirente como se aquejaba de un fuerte dolor en el pecho manifestando éste que no quería recibir asistencia médica. No obstante y a propia iniciativa de los agentes que observaron que no se encontraba bien, solicitaron la presencia de una ambulancia.

Antes de llegar la misma, el hombre sufrió un desmayo y cayó al suelo perdiendo la consciencia, por lo que los policías comenzaron con los primeros auxilios practicándole la reanimación cardio-pulmonar.

Tras unos breves minutos se personó la ambulancia solicitada comprobando el personal médico que se hallaba en parada cardiorrespiratoria por lo que continuaron con dicha maniobra de reanimación hasta que lograron su estabilización e informaron a los agentes que tanto el inicio de las maniobras de reanimación como la rápida llamada a los servicios médicos fueron determinantes.

Una vez estabilizado fue desplazado en ambulancia al centro hospitalario. Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y puestos a disposición de la autoridad judicial.