De Haro maniobra para quedarse de portavoz de 'Vamos, Granada' ante la expulsión de Rivas Luis de Haro y Pilar Rivas presentan otro escrito para que la portavocía recaiga en el primero, evitando así que vuelva a ser Marta Gutiérrez M. V. C. GRANADA Miércoles, 22 noviembre 2017, 01:13

La crisis de 'Vamos, Granada' está dejando situaciones insólitas en el Ayuntamiento de la capital. Si en la junta de portavoces del lunes se dio cuenta del informe de la secretaría, dando por buena la expulsión de Pilar Rivas del grupo municipal, ayer se produjo otro hecho que volverá a poner a prueba a los órganos municipales. La expulsión de Rivas, pedida por el partido del que ella es militante -'Vamos, Granada'- debería incluirse en el orden del día del pleno para que se hiciera efectiva, pero a última hora de ayer no se había hecho pública esa convocatoria, por lo que no se sabía si Rivas era ya concejala no adscrita. La propia Rivas y De Haro habían pedido que no se incluyera este expediente en el pleno ordinario de noviembre.

En cualquier caso, y aprovechando ese lapso de tiempo, los dos ediles que firmaron el cambio en la portavocía este verano, presentaron ayer una nueva petición. Según pudo saber este periódico, De Haro y Rivas incluyeron ayer por el registro municipal otro escrito para comunicar que habían decidido que la portavocía pasara ahora a Luis de Haro. La validez de este escrito será algo que tendrán que valorar de nuevo en la secretaría del Ayuntamiento, puesto que no queda claro si se consideraba a Rivas expulsada ya del grupo municipal.

Los motivos por los que, en esta ocasión, piden de nuevo los dos ediles el cambio el portavocía no han trascendido. En el mes de julio, cuando se solicitó el relevo, se argumentó que no estaban de acuerdo con la acumulación de cargos que tenía la tercera concejala del grupo, Marta Gutiérrez, que era portavoz municipal y portavoz del partido.

En este momento, Luis de Haro sigue siendo diputado y portavoz en Diputación, y habrá que esperar hasta el pleno del viernes para comprobar si también asume la portavocía del grupo municipal. En caso de que no se diera por bueno el escrito presentado ayer, Gutiérrez y De Haro tendrían que llegar a un acuerdo sobre quién ejerce esta función cuando se confirme la expulsión de Pilar Rivas.

Petición de dimisión

Por otra parte, el portavoz del partido 'Vamos, Granada', Antonio Daponte, pidió ayer de nuevo el acta de Pilar Rivas. Sobre Luis de Haro, cuya expulsión del grupo no admite el Ayuntamiento, apuntan que «en su condición de tránsfuga sigue votando con el mismo PSOE que se niega a considerarlo no adscrito y sigue sin dar cuentas de los cuatro mil euros al mes que recibe en Diputación y de los 100.000 que ya ha recibido. No sólo 'Vamos, Granada' sino toda la ciudadanía granadina debería conocer qué ha ocurrido con este dinero público».