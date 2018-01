Conmoción en el vertedero de Alhendín tras el hallazgo del bebé entre la basura 01:12 Planta de Alhendín vista desde la carretera. / SARAI BAUSÁN ¿Cómo vivieron ayer los trabajadores de la planta este suceso? ¿Cuál es el recorrido de una bolsa de basura hasta llegar a estas instalaciones? SARAI BAUSÁN GRANADA Jueves, 18 enero 2018, 13:57

«Los trabajadores prefieren no hacer declaraciones, están consternados por lo sucedido. Ha sido muy fuerte y prefieren no hablar», señalaron fuentes de la Diputación de Granada a este periódico al intentar contactar con quienes presenciaron en primera persona la terrible imagen del cadáver del recién nacido entre la basuras de la planta de residuos de Alhendín el miércoles por la tarde. No resulta complicado imaginarse la angustia que vivieron quienes se encontraron el cadáver al revisar las bolsas que pasaban por la corredera que transporta la basura.

A pesar del macabro suceso, la normalidad no ha abandonado la rutina diaria de esta planta de tratamiento de Alhendín tal y como se pudo comprobar durante la jornada de ayer. El trabajo no cesa, la basura continúa llegando, la planta no para el ritmo. Todo parecería indicar que se trata de otro día cualquiera, que nada extraño ha sucedido en este entorno granadino. Pero no es así. El dramático hallazgo no ha pasado desapercibido para los noventa trabajadores de estas instalaciones.

«La verdad es que la actividad sigo como cualquier otro día, no hemos notado ninguna diferencia ni nada, todo sigue igual», comentaba un trabajador que prefiere no ser identificado, aunque el tema fue muy comentado, así como por la mayoría de los informativos regionales y nacionales.

En otra ocasión, los trabajadores se encontraron a una mujer fallecida

A pesar de que aparentemente todo continúe de forma rutinaria, la tensión por lo sucedido se hace patente. «Nuestra política es no hacer declaraciones» o «nos han dicho que no comentemos nada, que todo eso lo tienen que llevar los de arriba», eran las frases que una y otra vez se repetían ayer entre quienes transitaban por la planta donde acudió IDEAL para tomar el pulso de cómo se vivió en esta instalación el día después de este macabro hallazgo.

Un antiguo trabajador de la planta, que prefiere no hacer público su nombre, dijo ayer que conocer en qué lugar exacto de Granada o cinturón metropolitano se tiró la bolsa que contenía el cuerpo del bebé es una tarea «complicada», ya que cada día se reciben mil toneladas de basura en toda la provincia y acaba mezclándose directamente en un mismo foso para, posteriormente, ser clasificada y tratada.

Más hallazgos

Esta no ha sido la primera ocasión en la que en el vertedero de Alhendín se desarrolla un suceso de este tipo, sino que tal y como cuenta este trabajador, cuando él aún formaba parte de la plantilla de la empresa granadina se encontraron el cuerpo de una mujer ya fallecida entre la basura recogida y trasladada a la planta de residuos. De igual modo, recuerda otra ocasión en la que en el foso en el que se tira en un primer momento la basura recogida por los camiones apareció moribunda una persona que, tras ser rescatada y atendida por los médicos, consiguió salvar la vida.

Viaje de las bolsas de basura

Este incidente ha despertado en muchos ciudadanos el interés por conocer cuál es el proceso que pasa una bolsa de basura desde que es depositada en el contenedor hasta que llega a la planta de residuos y es tratada. El proceso, según ha podido saber este periódico, comienza cuando los camiones de la basura recogen los residuos de los contenedores depositados por la capital y el área metropolitana de Granada y se trasladan a la planta de tratamiento de Alhendín para depositarse en un foso que podría parecer una piscina por su forma y dimensiones, que tiene capacidad para albergar unos dos millones de kilos de basura. Después, de forma automatizada se separa tanto los materiales metálicos como los plásticos, quedando sólo los residuos orgánicos.

A pesar de que en esta criba ya debería estar separada la basura, en esta planta de Alhendín se pasan el resto de desperdicios por una cinta corredora, donde distintos empleados se encargan de revisar que no se haya colado ninguno de estos materiales. Fue en este punto de la cadena de trabajo donde los empleados se encontraron el cadáver del recién nacido. «Supongo que un empleado vería la bolsa en la cinta, la abriría y fue ahí cuando se llevó el increíble susto».