Hacienda exige al Ayuntamiento de Granada un plan para generar dinero a corto plazo

El ministerio de Hacienda y Función Pública ha exigido al Ayuntamiento de Granada que apruebe un plan financiero que, según han informado a IDEAL fuentes ministeriales, permita a la ciudad lograr dinero a corto plazo para abonar facturas pendientes y así disminuir el periodo medio de pago a proveedores, que en el mes de marzo alcanzó el nivel más alto desde que Francisco Cuenca accedió al gobierno de la ciudad. El Consistorio de la capital, que tarda actualmente más de medio año en pagar a las empresas que le prestan un servicio, responderá pasado mañana a esa petición, pero lo hará con el plan de ajuste que se aprobó en el mes de octubre, según confirmaron ayer IDEAL fuentes municipales. Lo hará a pesar de que el citado plan de ajuste ya se incumplió sólo dos meses más tarde de su validación, al rechazar el pleno de la ciudad el incremento del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) propuesto por el área de Economía del Consistorio.

La respuesta del Ayuntamiento de Granada no satisfacerá con casi toda probabilidad al ministerio que dirige Cristóbal Montoro, que ha puesto el foco en el periodo medio de pago de las facturas atrasadas y lo que pide a la ciudad son medidas efectivas que generen dinero físico en las arcas municipales en cuestión de semanas o meses para así comenzar a ponerse al día con los proveedores. El principal motivo por el que el plan de ajuste está lejos de valerle al ministerio es porque a pesar de su aprobación –e incumplimiento– el tiempo que se tarda en pagar las facturas pendientes va a más y el propio Ayuntamiento ha reconocido que no cuenta con efectivo para afrontar los pagos mientras que no se le aplace la deuda que tiene con los bancos.

No obstante, a pesar de que la respuesta del área de Economía de la capital no será la que desea el ministerio, será primero la Junta de Andalucía la que tendrá que evaluar el plan financiero que le envíe Granada y, si lo considera oportuno, enviarle un documento de medidas a adoptar para lograr dinero. Ese sí sería el paso previo a la intervención de los ingresos de la ciudad por parte del Estado y en el caso de que la ciudad no hiciera caso a los ajustes propuestos por la administración autonómica el ministerio asumiría la gestión de parte del dinero de Granada para pagar a las empresas con las que la capital mantiene pagos pendientes.

Mientras tanto, el Ayuntamiento continúa a la espera de ser recibido en el ministerio para poder tratar la situación de insolvencia de la capital de forma particular y aplazar a más años su deuda con los bancos con el 'aval' del Gobierno central. El Consistorio ya anunció hace unos días que solicitó al ministerio de Hacienda y Función Pública una reunión, cuya petición el pasado jueves no había sido todavía en Madrid.