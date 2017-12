«Me gustaría que se redujeran a cero las cifras de la violencia de género» Juan María Galán. / Ramón L. Pérez Renos y Belenes Entrevista a Juan María Galán, preside la Federación Andaluza de Abogados Jóvenes | Subraya que no hay asuntos jurídicos de naturaleza 'navideña' pero sí recuerda algún que otro intento de robo a la recaudación de un belén BEATRIZ RODRÍGUEZ GRANADA Viernes, 29 diciembre 2017, 00:51

Juan María Galán preside la Federación Andaluza de Abogados Jóvenes, conformada actualmente por los grupos jóvenes de diez colegios de Andalucía, que incluyen a todas las capitales de provincia -a excepción de Huelva- Antequera, Lucena y Jerez. En Huelva han aprobado los estatutos, han convocado las elecciones y seguramente se incorporarán a principios de 2018. De este modo, explica Juan María, se integrarían en la Federación los abogados jóvenes de los once colegios de Andalucía.

Juan María Galán indica que le gusta mucho viajar pero que pasará las Navidades en familia. Es de Cazorla y le gusta ir a ver a sus amigos de siempre, a la familia y, a veces, también pasear por la montaña y cambiar de aires. «Precisamente este año -revela- el día 25 me tocó guardia aquí en Granada, así que quizá para Nochevieja sí vaya por allí. Esta Navidad me la voy a tomar más en plan casero. Me apetece estar con la familia, con los primos que vengan y hacer las comidas».

El abogado manifiesta que desde que es presidente de la Federación su Navidad no ha cambiado mucho. «Cuando se tiene que trabajar se trabaja, cuando hay que reunirse se reúne, y cuando me reclaman las cosas importantes que haya que atajar, resolver o intervenir, se interviene. Es cierto que las Navidades a nivel institucional se mueven poco, lo que se tenga que resolver se resuelve o bien antes o bien después. Estos días se respetan, que no son tantos», puntualiza.

La Federación Andaluza es de las federaciones más importantes de España, junto con la de la Comunidad Valenciana, la Catalana y la de Castilla y León, y se pueden agrupar en torno a unos siete mil abogados jóvenes. En Sevilla puede haber unos tres mil. En Granada, unos mil doscientos y en Málaga, mil cuatrocientos. En Córdoba hay unos quinientos y en Jaén hay cuatrocientos.

El presidente de la federación explica que entre los eventos especiales de estas fechas destaca la copa de Navidad de la abogacía joven de Granada, aunque por su cargo también lo han invitado a algún evento fuera de la provincia de Granada. «En Andalucía se suelen organizar varios eventos con frecuencia todos los años, a los que me suelen invitar, pero casi nunca me puedo desplazar», lamenta.

«En estas fechas me gusta ver algunos belenes, algunas luces, ir a ver los puestos navideños, pero no tengo nada previsto. Sí tengo algunas comidas con compañeros, pero ya son a escala particular», explica. Juan María Galán confiesa que sí le gustan estas fechas, que son unas fechas de alegría, de estar con la familia, de rememorar experiencias de otros años y también de recordar a los que faltan. «Todo lo que pueda hacer, lo hago, y todo en lo que pueda estar, estoy», resume.

Sobre los asuntos jurídicos 'navideños', el presidente de los abogados jóvenes andaluces recuerda casos en los que se ha tratado de robar la recaudación de algún belén. También un intentó de extraer la recaudación de varios parquímetros o infracciones en el ámbito laboral «porque hay alguna pelea en comidas por alguna copa de más».

Salud para todos

El abogado desea para este próximo año mucha salud para su familia y para la gente de su núcleo más cercano. A nivel profesional, desea intentar mejorar para el año entrante y seguir formándose.

Juan María recuerda que los abogados reivindican siempre una solución para el atasco judicial, que se abran más juzgados y que la justicia sea más cercana al ciudadano. «Este año y el año pasado hubo mucha concentración de asuntos de cláusulas suelo y hubo un decreto que lo unificó en un mismo juzgado a nivel provincial. Eso ha alejado la justicia del ciudadano porque muchos demandantes se han visto obligados a ir a las capitales», resalta.

Al abogado también le gustaría que se avance en materia de «igualdad y erradicar para siempre la violencia de género, que a pesar del paso de los años no disminuye el número de víctimas. «Me gustaría que este 2018 se redujeran esas cifras a cero», concluye.