«El grupo municipal de Ciudadanos no ha pedido la dimisión de Paco Cuenca» Juan Marín con Eduardo Peralta en las instalaciones de IDEAL. / Ramón L. Pérez El líder de Ciudadanos en Andalucía no ve "motivos para una moción de censura" en el Ayuntamiento de Granada Q. CH. Domingo, 18 marzo 2018, 01:55

–¿Cómo explica la situación de Granada? Ciudadanos primero apoyó al PP en el Ayuntamiento tras poner como requisito inicialmente la renuncia de Torres Hurtado, que fue finalmente alcalde. Después apoyó al PSOE. ¿Puede pasar factura?

–La situación que se ha provocado no la ha provocado Ciudadanos.

–Sí fue decisión de Ciudadanos decir que Torres Hurtado no fuera el candidato y, al final, apoyarlo...

–No estaba imputado ni había sido detenido. Cuando lo detuvieron pedimos que dimitiera. El PP se negó a que hubiera un sustituto e hicimos lo que está firmado en el acuerdo de regeneración democrática. Se negoció con otra fuerza para quitar a un presunto corrupto de la Alcaldía. Eso lo entienden los ciudadanos.

–También ha pedido Ciudadanos que dimita Paco Cuenca y no ha dimitido...

–Ciudadanos lo que presentó en el Ayuntamiento fue una reprobación.

–Previamente, Luis Salvador sí lo solicitó en rueda de prensa...

–Pero formalmente no se hizo por parte del grupo municipal, que es a quien correspondía. Cada uno tenemos un ámbito de responsabilidad. Si el grupo municipal hubiese presentado una propuesta por registro pidiendo la dimisión de Paco Cuenca se habría valorado desde la coordinación andaluza. Eso no se produjo. Paco Cuenca está investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa que se ha archivado en seis de las ocho provincias y, en su caso, el juez ha pedido una ampliación de los plazos por atasco en su juzgado. Parece que puede terminar archivado y no vamos a volver a hacer pagar a los granadinos por las posibles irregularidades que hayan podido cometer sus dirigentes. Quien echó al PP del Ayuntamiento de Granada fue el propio PP con sus actos. Si hubiera accedido a sustituir a Torres Hurtado por alguien que no estuviera imputado no habría sucedido nada.

–Entonces, ¿ahora no hay motivos para una moción de censura?

–Entiendo que no. Eso corresponderá hacerlo al grupo municipal. Manolo Olivares es quien tendría que hacer esa propuesta. Pero yo creo que no. Si no, la hubiera hecho ya, por el mecanismo que tenemos dentro del partido para que tenga los informes preceptivos a nivel autonómico y nacional.