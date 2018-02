Los granadinos que se adelantaron a Marta Sánchez: así era su letra para el himno de España 02:44 José Manuel Cano, Pablo Martín Reyes y Luis de la Rosa. / A.A.M. Para crearla, se unieron el catedrático de Lengua y Literatura Luis de la Rosa, el tenor Pablo Martín Reyes y el guitarrista José Manuel Cano ANTONIO ARENAS GRANADA Martes, 20 febrero 2018, 11:39

En los últimos días, la letra del himno de España cantada por Marta Sánchez ha reabierto un viejo debate. No es la primera vez que se intenta dotar de letra al himno nacional. Eduardo Marquina en 1927, José María Pemán un año después y más recientemente, durante el gobierno de Aznar, se presentaron propuestas de letra para la Marcha Real por parte de Jon Juaristi, Luis Alberto de Cuenca, Abelardo Linares y Ramiro Fonte, que no llegaron a nada.

Incluso Joaquín Sabina escribió también otra letra en 2007, que es presentada en 2012 por el partido político Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, sin que se sepa nada de su suerte. El pasado mes de junio, fue Luis de la Rosa Fernández, catedrático granadino jubilado de Lengua y Literatura Española quien compuso una nueva letra que se grabó en los estudios de Fernando Romero, en la capital, con la voz del tenor granadino Pablo Martín Reyes, acompañado a la guitarra por José Manuel Cano.

«Las afrentas que está recibiendo nuestro himno nacional en los actos de las competiciones deportivas es lo que me ha llevado a componer esta letra», comentaba Luis de la Rosa. «Cuando ello ocurre yo me siento dolido y es lo que ha motivado que pensara qué tipo de respuesta podíamos darle. Cerrar estadios o suspender partidos lo que hace es castigar a los que quieren gozar del deporte y premiar a los que quieren hacer sabotaje. La mejor forma de combatir estas pitadas es con la propia voz, no valen silbidos contra unos silbidos ni un inútil tarareo, lo que se necesita es una letra poderosa con la que los espectadores pudieran responder a esos silbidos».