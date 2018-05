Un granadino recopila más de 400 artículos con las opiniones «totalitarias» de Quim Torra Pablo Haro Urquízar, el granadino que ha colgado los artículos en la Red / R. I. Lo ha hecho ante el miedo de que desaparecieran y para «que no caigan en el olvido» JUANJO CERERO Granada Jueves, 17 mayo 2018, 13:49

Pablo Haro Urquízar, de 32 años, es uno de los muchos españoles que se indignaron al leer las palabras escritas en prensa y en redes sociales del nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, a raíz de su designación como el candidato elegido por Puigdemont. Pero este granadino, que vive en la capital, decidió tomar cartas en el asunto.

Cuenta a IDEAL que a mediados de la semana pasada comenzó a encontrar referencias en Twitter a artículos suyos. «A este tío van a querer empezar a blanquearlo», pensó. Cuando vio que otras personas estaban también investigando en qué medios se habían publicado sus opiniones, decidió ponerse manos a la obra «y recuperarlos antes de que se perdieran misteriosamente o cayesen en el olvido».

Dichoy hecho. Cinco días después, el pasado domingo Pablo publicaba en la plataforma Google Drive una recopilación de 440 artículos escritos por el nuevo presidente de la Generalitat en los últimos años donde se desgranan muchas de sus ideas relacionadas con el nacionalismo, que desde diversos sectores han sido calificadas como supremacistas y xenófobas. Aunque hay también, explica, piezas de crítica literaria o de otros temas, aunque «son la minoría».

«Me he quedado flipado»

Haro,que estudió informática y ahora prepara unas oposiciones, dedicó «un ratico cada día, unas cinco o seis horas en total» a buscar y descargar a mano estos artículos desde las webs diversos medios de comunicación. No se los ha leído todos, dice, «porque no hay tiempo para leérselos todos». «Discriminaba un poco por el titular», explica, porque algunos eran «muy aburridos». «Los más fuertes» sí se los leyó, y desgrana alguna de las ideas más polémicas de Torra: «Que se crea superior al resto de los españoles por haber nacido en Cataluña y ser independentista, que diga que los españoles tienen una tara en el ADN, que nos considere animales… Me he quedado flipado, muchas cosas no las entendía».

A este joven, preocupado por la política y militante de Ciudadanos desde que acabó «harto del bipartidismo», lo que ha encontrado recopilando las opiniones de Quim Torra en 440 artículos le parece «propio de regímenes totalitarios». El pasado mes de octubre participó en la manifestación que tuvo lugar en la capital a favor de la unidad de España. Aunque vivió al principio «con cierta indiferencia» el auge del independentismo catalán, ahora siente «preocupación». «Eso sí, yo nunca puse una bandera en el balcón», explica entre risas, «porque mi casa da a un patio interior y además no tengo bandera».

Desde el pasado domingo, conforme su trabajo se difunde por las redes sociales, está recibiendo agradecimientos y felicitaciones de persona por haber recopilado las opiniones de Torra para que no caigan en el olvido. También llegan a la vez las primeras críticas desde sectores independentistas. «De momento han sido sólo unos pocos», explica, «pero seguramente irá a más».

A su manera, Pablo Haro, reuniendo estos más de 400 artículos también ha hecho un ejercicio de memoria histórica. Ante la idea, se ríe. «Tampoco es para tanto».