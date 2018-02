Un granadino lleva cinco años esperando una sentencia Comunicación del juzgado sobre el señalamiento del juicio hace un lustro. / IDEAL El afectado, dueño de una autoescuela, contrató un producto financiero complejo nada rentable y fue a juicio en 2013 para anularlo YENALIA HUERTAS Granada Jueves, 22 febrero 2018, 19:38

J.D.V. es dueño de una autoescuela de la capital granadina y cada Nochevieja, desde hace cinco años, pide el mismo deseo tras comerse la última uva: que se dicte su sentencia de una vez. El empresario demandó en 2011 al Banco Popular Español para lograr la suspensión de un producto financiero complejo -un 'Swap'- que contrató «sin tener ni idea» de lo que era, en el marco de una operación bancaria para adquirir tres coches nuevos para su negocio. El juicio fue el 16 de enero de 2013 y, a fecha de hoy, aún no se ha dictado su resolución. El proceso se quedó en punto muerto.

«¡No se lo cree nadie!», exclama J.D.V., que cuando ha comentado su experiencia a abogados y jueces de distintos puntos del país que figuran entre sus amistades todos han mostrado asombro e incredulidad. Y es que si se retrocede a la fecha de la interposición de la demanda -16 de febrero de 2011-, en realidad lleva casi 7 años esperando justicia. La tramitación del pleito duró dos años. En ese tiempo se produjo la contestación a la demanda y la audiencia previa. La celebración del juicio fue el 16 de enero de 2013.

Pide al magistrado a través de esta noticia que «por favor saque la sentencia ya»

El lustro de espera se cumplió el 16 de enero. Afortunadamente no sigue pagando el 'Swap', pues la entidad lo dejó en suspenso la espera de la resolución de los tribunales. Los abogados de J.D.V. se han cansado ya de preguntar en el juzgado y confirman a IDEAL que han elevado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sin que hayan recibido respuesta. Si sancionasen al juez y lo cambiasen de juzgado, las fuentes judiciales indicaron que previsiblemente tendría que celebrarse de nuevo ese juicio, «pues solo puede dictar sentencia el juez que ha celebrado el juicio». Desde el CGPJ precisan que actualmente existe contra el magistrado «un expediente disciplinario» en curso «por la posible comisión de una falta de retraso». Se abrió «en octubre» y la ley establece un plazo de 6 meses para determinar si acaba en sanción o en archivo. El TSJA, por su parte, confirma que la sentencia del empresario, a fecha de 15 de enero constaba como no dictada.

El afectado, J.D.V., asegura que fue el director del banco quien le ofreció aquel producto. «Tenía confianza plena en este hombre y nunca había habido ningún problema», indica el empresario, que, una vez más, en aquella ocasión, accedió a la propuesta del banco. «Me dijo firma aquí y yo firmé, y no supe más nada hasta que terminé de pagar los vehículos que había comprado».

Seguir pagando

Eso ocurrió a los tres años de la rúbrica, cuando el director le indicó que tenía que seguir pagando «porque -añade- en lo que me hizo firmar, resulta que los intereses habían bajado y yo tenía que seguir pagando». Fue el propio director, según el empresario, quien le aconsejó demandar, pues era la única solución para dejar el 'Swap' sin efecto. Y así lo hizo, sin imaginar que el proceso se iba a quedar en 'stand-by'. «Se celebró el juicio y llevamos cinco años esperando a que salga la sentencia. ¡Cinco años!», exclama. Lo que reclama, según figura en su demanda, son unos 11.000 euros. El perjuicio que ha tenido ha sido sobre todo empresarial, a la hora de obtener otros préstamos en otras entidades, al existir un informe negativo relacionado con esta operación. «Si voy a un banco que pueda tener intereses más bajos que los que yo trabajo, como la empresa sale ahora mismo en negativo para los bancos, no me permiten sacar más préstamos. Sólo puedo hacerlo a través de entidades que ya me conocen y saben que no hay problema».

J.D.V. pueda dar fe de que la justicia lenta no es justicia. «Imagínese: cinco años esperando. ¡Ya está bien!», espeta con enojo. Tiene constancia de que sus abogados no ha dejado de interesarse por el asunto y de pedir explicaciones por esta insólita tardanza, pero nada. «No sé el motivo por el que será, pero por lo visto es que el juez se retrasa y no saca las sentencias». J.D.V. confía en que el magistrado lea este reportaje y «se haga cargo de los perjuicios que está creando a una empresa pequeñita en la que no tenemos más remedio que vivir de nuestro trabajo». Le pide así, a través de estas líneas «que por favor saque la sentencia ya», para que su negocio pueda acudir al banco que más le interese en cada momento. Eso sí, una vez tenga la sentencia en la mano no descarta reclamar por la demora.