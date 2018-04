Granada recupera el paseo sobre la milenaria muralla Zirí del Albaicín

La muralla Zirí que recorre el Albaicín desde Puerta Monaita hasta el Arco de las Pesas tiene una antigüedad de mil años. El proyecto para realizar un paseo que una el centro de Granada desde el Arco de Elvira por Puerta Monaita hasta Plaza Larga por la Torre de las Tres Caras y el Arco de las Pesas suma ya veinte años.

Dado el tremendo desencuentro entre las tres administraciones implicadas en la realización de este magnífico paseo único en el mundo, -Ayuntamiento de Granada, Junta de Andalucía y Gobierno central- pareciera que el proyecto se eternizaría mil y un años. Camino seguía.

Hasta hoy, cuando el alcalde de Granada, el socialista Paco Cuenca, ha escuchado el 'sí quiero' de boca del secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, quien se encuentra de visita en la ciudad para comprobar el estado de las intervenciones puntuales del Ministerio en la Muralla Zirí y para conocer el Legado Lorca.

«Ciertamente, estoy tan sorprendido como encantado», reconocía el alcalde de Granada en declaraciones a este periódico. «Creía que lograr el apoyo para este proyecto de la Muralla Zirí iba a costar más tiempo. Pero me lo ha comprado a la primera». «Tengo que reconocer que el Ministerio de Cultura no es como el de Fomento», en clara ilusión al retraso de la llegada del AVE a la ciudad de la Alhambra.

El alcalde explicó que «ya está redactada por la arquitecta el anteproyecto, que presupuesta la intervención en cinco millones de euros. Ahora, hay que redactar el proyecto final, decidir la participación monetaria exacta de la Consejería de Cultura a través de la Alhambra y ponerse manos a la obra. En dos años tendrían que empezar los trabajos, que no serán de gran volumen, pero sí es un entorno especialmente delicado por sus características arqueológicas y patrimoniales».

El alcalde valora que «la creación de este paseo sobre la Muralla Zirí reforzará de forma incuestionable la oferta turística de Granada». A su juicio, de esta forma «el turista pordrá conocer el Albaicín desde el Centro de Granada a través de un paseo que le dejará en Plaza Larga y junto al Mirador de San Nicolás».

Objetivo cumplido

El alcalde, con el compromiso arrancado hoy al secretario de Estado de Cultura, cumple uno de los objetivos de cuando era el portavoz municipal del PSOE en la oposición. Era un 5 de enero de 2015 cuando respondió a este periódico: «Aspiro a ser alcalde de esta ciudad. Y me hubiera sentado a negociar para poder aprovechar una inversión relacionada con la identidad que además es patrimonio de relevancia mundial«.

Recordaba entonces que «se presentó el proyecto en torno al año 2000 con buena voluntad política». «Y no es posible que ahora no exista para llegar a un acuerdo. Lo que convierte en un despropósito que se devuelva el dinero». Su conclusión era entonces: «Me niego a tirar la toalla porque la Muralla Zirí sirve para dar un día más a una visita a Granada. Es un atractivo en sí mismo». Dicho y hecho.

El proyecto original

Hay que recordar que el proyecto original consistía en un parque lineal que va desde el Arco de las Pesas hasta Puerta de Monaita. Iba a ser la gran actuación que liberase un espacio público para el Albaicín, una zona donde hallar espacios públicos es muy difícil.

Este proyecto requería de excavaciones arqueológicas previas en el entorno de la muralla y además de ir adaptando y recuperando su estabilidad. Además del proyecto arqueológico se estableció una zona de paseo con unas pasarelas bordeando la muralla para ir integrando los restos a ese espacio público.

El proyecto original dejó mucho que desear, las administraciones, de distinto signo político, dieron por liquidado el consenso, y el paseo de la Muralla Zirí fue paralizado. Hasta este mediodía.