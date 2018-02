Granada, por María de la O

Es uno de los más bellos palacetes –del siglo XIX– de la Carretera de la Sierra. Joaquín Ruiz –su propietario– me contaba detalles de cómo se hizo la reforma en su momento, poco antes de que pudiera saludar a su mujer, María Angustias Contreras. Ahora, este lugar lleva el sello de la que ya conocemos como familia Abades, como citaba el alcalde, Francisco Cuenca, en su saludo a los asistentes a la presentación. Y es que, más allá de los hermanos Martín, Julián, Antonio, Inma, Mariló y Ángeles y el resto de la saga, son más de mil doscientas las personas que trabajan en los distintos centros que dirigen.

Así lo destacaba también en sus palabras Julián Martín, que definía al lugar como «dos espacios preparados para convertirse en referentes en la ciudad», refiriéndose al gastrobar y al restaurante, como ejes de este lugar cuya cocina está dirigida por Chechu González.

Muchas personas quisieron acompañar a los anfitriones. Estaba el alcalde de Loja –localidad natal de los Martín–, Joaquín Camacho; el presidente de la Federación de Hostelería, Trinitario Betoret –pude charlar con su mujer Patricia Botet y con gran parte del equipo, con Antonio García como secretario general–: Carlos Navarro Santa-Olalla y Manuel Muñoz, nombres destacado del Turismo al igual que Fernando Villalobos y figuras de la cocina como José Manuel Magín, del hotel Saray. A estos últimos, la verdad es que, personalmente, hacía mucho que no veía.

Es lo mismo que me pasaba con otros amigos con los que estuve charlando, como Gabriel Martín y Ana García, que estaban acompañados de Celia Zorrilla, de Puleva; Antonio Campos, de la CGE; o Susana Vargas y Javier Bartolomé, de Cervezas Alhambra.

Buena compañía en una noche que no se perdió el delegado de Cultura, Guillermo Quero, y una buena representación de la abogacía. Desde el decano del Colegio, Eduardo Torres, que, junto a su mujer, Carmen Hermoso, me adelantaba una feliz noticia para dentro de unos días –ya les concretaré–; así como Javier López y García de la Serrana, de Hispacolex; o el equipo de Agaz con Enrique Rodríguez Zarza, Eliseo Caballero, Fernando Almendros y Antonio Olivares. Pude ver en la distancia a Carlos Hernández, de El Corte Inglés, y no faltaron Mariola de Burgos –enfrascada en la próxima cena a beneficio de la Asociación contra el Cáncer– y Helga García y muchísimos más rostros conocidos.

María de la O es, para la familia Abades, un nuevo gran reto que surge de la reflexión del 25 aniversario del Grupo: «Es una muestra de hasta donde podemos llegar con más calidad, más servicio y más innovación».

El reto está conseguido y, a partir de ahora, lo que hay que hacer es conocerlo –tiene sorpresas como la discoteca– y disfrutarlo.