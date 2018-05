El PP de Granada mantiene su defensa sobre la inocencia de los concejales procesados en el caso Serrallo Pablo García ha resaltado que la propia Fiscalía Provincial exonera de responsabilidad a los concejales que votaron a favor del expediente en la Junta de Gobierno local y el propio Ayuntamiento de Granada no acusó tampoco a los seis ediles R. I. Martes, 22 mayo 2018, 18:21

El secretario general del PP granadino Pablo García ha trasladado su «respeto absoluto» hacia la decisión de la jueza del caso Serrallo, como siempre ha mostrado el PP, pero no comparte «cómo se puede enviar a juicio a concejales sobre los que la Fiscalía ha dicho que no cabe sospecha alguna y sobre los que el Ayuntamiento de Granada, supuestamente el principal perjudicado, también considera que no hay motivos para acusarlos».

«Con el mismo respeto a la jueza, consideramos sorprendente e inaudito que se pronuncie decretando la apertura de juicio oral cuando aún no se han resuelto varios recursos contra las decisiones del juzgado que están pendientes de pronunciamiento de la Audiencia y que podrían dar la razón a los ediles», ha proseguido Pablo García.

En este sentido, el secretario popular ha aludido a que se puede estar tomando una decisión «lesiva» para la presunción de inocencia de los concejales del PP, «puesto que no se ha terminado el procedimiento judicial antes de llevarlo a juicio».

Pablo García ha resaltado que la propia Fiscalía Provincial exonera de responsabilidad a los concejales que votaron a favor del expediente en la Junta de Gobierno local porque reconoce «que no existió dolo directo en el supuesto delito de prevaricación por parte de los seis concejales del PP a los que no ha acusado». «La Fiscalía no hace reproche penal alguno a los seis concejales, que se limitaron únicamente a votar a favor de un expediente urbanístico en el que no intervinieron como responsables políticos del mismo», ha resaltado García.

También ha apuntado que el propio Ayuntamiento de Granada no acusó tampoco a los seis ediles, a pesar de estar personado como acusación particular en el procedimiento. «Entendió que no tienen responsabilidad alguna en el caso y los deja fuera también», ha añadido Pablo García.

El secretario general del PP de Granada ha defendido que este criterio mantenido por el Ayuntamiento, avalado después por la Fiscalía, demuestra que el caso Serrallo «se monta por parte de determinadas estructuras de poder con la única intención de abortar una moción de censura contra el actual alcalde del PSOE, Francisco Cuenca».

«La ciudad de Granada lleva más de un año con un alcalde imputado por tres graves delitos, como son malversación, prevaricación y usurpación de funciones públicas, y nadie dice nada ni se le exigen responsabilidades; el primero, su propio partido y su secretario provincial, José Entrena, que lo amparan y protegen a toda costa», ha subrayado Pablo García.

Por último, ha insistido en que el PP de Granada se muestra «cauteloso y respetuoso» en el proceso del caso Serrallo y no se pronunciará sobre la situación de estos concejales hasta que no se resuelva el procedimiento judicial al completo, apelando a la presunción de inocencia que ya asume tanto el Ayuntamiento de Granada como la propia Fiscalía.