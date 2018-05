Los MIR de Granada irán a la huelga el viernes tras romper negociaciones con la Junta ALFREDO AGUILAR Aseguran que la administración se niega a mejorar las plantillas y la docencia en los hospitales ÁNGELES PEÑALVER Martes, 8 mayo 2018, 19:12

Los representantes de los Médicos Internos Residentes de Granada (MIR) y los gerentes de los hospitales de la capital se acaban de levantar de la mesa de negociaciones sin acercar posturas para desconvocar la huelga que los primeros llevarán finalmente a cabo el próximo viernes. Según Mikel Farrés, miembro del comité de huelga y uno de los MIR que se ocupan de la comunicación del movimiento, las reuniones de los dos últimos días no han servido para que la administración mejore «la precaria situación de los MIR», quienes finalmente arrancarán un paro indefinido el viernes a partir de las tres de la tarde en los hospitales de la capital granadina. «Como no hay servicios mínimos, en algunas jornadas las urgencias se quedarán con menos de la mitad de los médicos que hay habitualmente. Lo sentimos por la población, no queríamos llegar a esto, pero nos obligan», apostilla Farrés.

La Junta contesta

Por su parte, la Junta acaba de anunciar que se ha mantenido la última reunión entre las direcciones gerencias de los hospitales Virgen de las Nieves y Campus de la Salud y la del Distrito Granada Metropolitano con los representantes de los médicos residentes, «en lo que ha sido una continua disposición al diálogo por parte de la Administración sanitaria, con el ánimo de llegar al entendimiento y a la colaboración para que esta huelga no se produzca».

Ambas direcciones han presentado un documento a los representantes de los Médicos Internos Residentes. «En él se incluyen propuestas concretas de mejora en la docencia con las que se da respuesta a todas y cada una de las demandas del colectivo MIR, tras las distintas reuniones mantenidas», prosigue la administración sanitaria. «Somos sensibles a las inquietudes planteadas por los médicos residentes y, por ello, manifestamos la voluntad expresa de establecer las actuaciones necesarias para que la experiencia de la formación especializada en nuestros hospitales y centros de salud sea satisfactoria. El objetivo es que los centros sanitarios de Granada sigan siendo lugares de excelencia y atractivos para la formación de especialistas. De hecho, cada año, cerca de medio millar de residentes se forman en las distintas especialidades de nuestros centros sanitarios», recoge un comunicado en el que la administración obvia un dato crucial: la huelga ya es irrevocable. El viernes se prevén unas urgencias más saturadas de lo habitual.