De Granada para la Humanidad

Una familia residente en el centro de la capital juega a la comba en la plaza de las Pasiegas :: / Jorge Pastor El Ayuntamiento retoma con afán de consenso el viejo proyecto de proponer a la Unesco que declare el centro histórico de Granada como Patrimonio de la Humanidad, un espacio lleno de edificios singulares del Barroco y Renacimiento pero donde también hay diez inmuebles en ruina y un centenar de apercibimientos por mal estado de propiedades

Que Granada es una ciudad cautivadora no es ningún ejercicio de chovinismo en voz de un granadino. Ahí están, sin ir más lejos, los tropecientos rankings que la sitúan como una de las ciudades más bellas de España. Una percepción que puede emanar de la subjetividad, pero que también es objetivable. Los expertos de la Unesco se han pronunciado en dos ocasiones, en 1984 y en 1994. La primera vez fue para proclamar la Alhambra y el Generalife como Patrimonio de la Humanidad. Y la segunda para otorgarle la misma consideración al Albaicín. ¿Habrá una tercera? No resulta descartable. No será ni mañana ni pasado. Tampoco dentro de un par de años. Pero el Ayuntamiento de Granada ha desempolvado nuevamente una vieja aspiración de la capital: que la Unesco también declare el centro histórico Patrimonio de la Humanidad. Un asunto que, con mayor o menor intensidad, siempre ha estado presente en la agenda de los diferentes gobiernos municipales desde 1999. Hace unos días, el pasado 28 de agosto, el Ayuntamiento puso el tema sobre el tapete nuevamente en una rueda de prensa.

El primer paso, pregonar las intenciones, es el inicio de un largo y tortuoso camino hasta que algún día la Comisión del Patrimonio Mundial se defina 'urbi et orbi'. Por lo pronto -y no es mal comienzo- los especialistas consultados por IDEAL entienden que la zona que se propone alberga edificios como la Catedral o el Monasterio de San Jerónimo que concuerdan con los criterios de excepcionalidad, universalidad y autenticidad contemplados en la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972.

El proceso está en marcha. Ahora toca trabajar mucho para superar con nota las diferentes etapas de un procedimiento que, en el mejor de los casos, si pasara todas las cribas, no culminaría hasta dentro de cuatro o cinco años. Ahora mismo sólo hay palabras. Nada escrito. Hay que elaborar un proyecto riguroso y realista. La Unesco no concede segundas oportunidades. Según el presidente del Centro Unesco de Andalucía, Ángel Bañuelos, hay que empezar definiendo claramente los límites del bien y la exposición de su historia. Después hay que demostrar los valores de su relevancia, detallar el grado de conservación y cómo se mantendrá a largo plazo lo que se conoce como Valor Universal Excepcional (VUE) mediante su protección jurídica y la gestión de los atributos. Por último hay que especificar cómo se divulgarán los VUE a los visitantes y demás interesados.

Aunque la iniciativa parta del Ayuntamiento, es la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía quien debe proponer ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte su inclusión en la Lista Indicativa, donde aparecen los bienes susceptibles de ser declarados Patrimonio Mundial en un futuro a propuesta del propio Estado. Resulta imposible, por tanto, aventurar plazos puesto que en esa Lista Indicativa hay 29 candidaturas compitiendo, entre ellas Medina Azahara, la Catedral de Jaén, los paisajes del olivar o el Monasterio de la Rábita, y el Estado sólo presenta dos al año, las cuales podrían ser tumbadas en el momento decisivo que dictamine la Comisión Mundial de Patrimonio, una vez al año.

Y también hace falta mucho consenso a todos los niveles. Empezando por el político. La concejala de Cultura, María de Leyva, ya ha anunciado que ésta, aunar voluntades, será una de sus principales preocupaciones. Contar con la opinión de los diferentes partidos, de administraciones como la Junta o el Estado, de instituciones como la Iglesia o la Universidad de Granada y de colectivos y asociaciones a todos los niveles. Cuantas más voces, mejor.

En principio, la mayoría de formaciones políticas del Ayuntamiento han expresado su intención de sumar y no restar. Eso sí, todas realizan aportaciones y acotaciones para que se tengan en cuenta. Para que no caigan en saco roto. La portavoz del Grupo Popular, Rocío Díaz, dice que sí, que los populares remarán a favor, pero definiendo un plan de trabajo serio, con el concurso de expertos, con un cronograma y contando con la implicación de la Junta y el Gobierno central. Francisco Puentedura asegura, por su parte, que «Izquierda Unida no será ningún inconveniente porque es algo beneficioso para Granada, pero nos preocupa que esto se quede en una mera foto». Puentedura apela a la responsabilidad de los poderes públicos para el mantenimiento del patrimonio y enumera algunos ejemplos de esta despreocupación como la demora sine die del Plan Director del Albaicín o la falta de actualización del propio Plan Centro, que data de 1992.

Pilar Rivas, de Vamos Granada, también recalca la necesidad de acometer previamente una tarea de diagnóstico y de elaboración de una solicitud con la máxima precisión. «La catalogación como Patrimonio de la Humanidad implica muchos beneficios, como el acceso a fondos para la rehabilitación, pero también se deben generar espacios no sólo para los turistas y los vehículos, sino también para los residentes». Ciudadanos prefiere apostar por la prudencia antes de asumir determinados compromisos. Su portavoz Manuel Olivares manifiesta que «lo primero que se debe hacer a la hora de plantear este debate es trasladar a la ciudad los beneficios que supone ser Patrimonio de la Humanidad, en lugar de hablar con ligereza con sentido de 'es gratis y se vende bien'». «Los granadinos, después de ciertos anuncios a bombo y platillo, están cansados de ver cómo nos dan todo y nos apuntamos a todo, pero Granada sigue igual de mal e incluso en ciertos barrios ha empeorado la situación».

Renacimiento y Barroco

Dos estilos que definen el centro de Granada

Uno de las primeras tareas que se deberá acometer es acotar muy bien qué espacio se incluiría en la petición que se formule a la Unesco. María de Leyva ha adelantado que el principal argumento sería el Renacimiento y el Barroco. Ahí entrarían monumentos como la Catedral, San Jerónimo, la Casa de los Tiros, la Chancillería, la Capilla Real (gótica), el Hospital Real, el Convento de la Merced e innumerables edificios civiles del siglo XVII y XVIII en calles como San Matías, entorno de la Virgen de las Angustias y barrios tan señeros como el Realejo. Se trata, por tanto, de una amplísima extensión que de una forma más o menos precisa se incluiría en ese gran contenedor llamado 'centro histórico de Granada'.

«Tenemos que optar con muchas garantías», indica la edil de Cultura. «Tenemos que afinar mucho», agrega. María de Leyva explica que se deben tener en cuenta aspectos como el equilibrio entre un desarrollo sostenible -básicamente el turismo y otras actividades económicas como el comercio- y las necesidades de los residentes.

En estos próximos quince meses se fijará ese área y también se realizará un catálogo exhaustivo de todos los bienes que están dentro de ella. Para estas labores primigenias, y de vital importancia para la solidez de la propuesta que realice Granada, será básica la coordinación entre diferentes departamentos del propio Ayuntamiento que manejan información de mucha utilidad como Cultura, Urbanismo y Turismo. María de Leyva dice que «el primer empujón tiene que ser político» e insistió en la idea de la participación y de los acuerdos. También considera que esta iniciativa, que tilda de «proyecto de ciudad», afianza la posición de Granada en su anhelo de ostentar la capitalidad cultural de Europa en el año 2031. Por último, María de Leyva refiere que Granada cuenta también con elementos como la red de acequias medievales -asociadas a aljibes, molinos, baños, presas y represas- de total singularidad, un elemento en común que también puede ser un activo en el argumentario que se presente ante la Unesco.

Radiografía del centro

Crece en población y demasiadas casas vacías

Partiendo de la heterogeneidad del 'centro histórico de Granada', con el Renacimiento y el Barroco como denominadores comunes, ¿cuáles son sus características sociales, demográficas y urbanísticas? Basta con darse una vuelta por el Distrito Centro para sacar unas cuantas conclusiones a partir de la mera observación. Pese a la creencia generalizada, 'centro' no es sinónimo de 'senectud'. Pongamos el foco en los alrededores de San Jerónimo y Elvira, donde se observa un claro recambio generacional. Entre 2001 y 2015 el número de censados creció globalmente un 4,1%. El de residentes mayores de 65 años descendió un 26% mientras que el de menores de edad bajó un 7,3%. ¿Moraleja? Crecen las franjas de edades intermedias. Un 'rejuvenecimiento' alimentado fundamentalmente por parejas y familias que han visto en este ámbito un lugar ideal para forjar un proyecto de vida. Se calcula que en este entorno pueden vivir unas 50.000 personas.

La rehabilitación del parque inmobiliario es uno de los factores clave. En principio, el hecho de que haya diez inmuebles en ruina, un centenar de apercibimientos del Ayuntamiento por el mal estado de propiedades y unas tres mil viviendas vacías no debería ser un factor negativo para la Unesco. Ahí está el ejemplo de Fez, en Marruecos, que obtuvo la calificación de Patrimonio de la Humanidad pese a que el 80% de sus edificios eran ruinosos. Otra cosa es 'a posteriori'. En caso de que se alcanzara el marbete de la Unesco, sí que habría que avanzar mucho en este sentido. El 'casco antiguo', dejando fuera la Alhambra y el Albaicín, ocupa una superficie de 347 hectáreas con 6.105 parcelas catastrales. Se contabilizan 5.861 edificios de los que 2.009 están catalogados.

La opinión de los residentes

«Vivir aquí tiene muchas ventajas, está todo cerca»

Pero quizá las personas más autorizadas para hablar del 'centro histórico' son sus habitantes. Francisco Javier Guadalupe es el presidente de la Asociación de Vecinos Granada-Centro. «En el barrio hay muchos mayores, pero cada vez está entrando más gente de mediana edad debido a la rehabilitación de muchas fincas, especialmente en los últimos diez años», afirma Guadalupe. «Residir aquí tiene muchas ventajas porque en Granada no hay distancias, tienes todo a mano y muchas veces ni es necesario coger autobuses», añade. Una de las principales deficiencias es, bajo su punto de vista, la falta de aparcamientos, ya que el 60% de las casas carece de garaje «y los precios de los alquileres son demasiado elevados».

A juicio de Francisco Javier Guadalupe, entre los grandes déficits están la accesibilidad y la falta de control sobre las terrazas de los bares. «Son necesarias y generan puestos de trabajo, pero el acceso es muy dificultoso a ciertas horas y para determinados vehículos como las ambulancias o los bomberos y además son fuentes de ruido», indica. También se observa una carencia de zonas verdes más allá de plazas tan emblemáticas como la Trinidad. «La mejora de la Romanilla se quedó en el archivo», lamenta. Frente a ello, destaca la eficacia de los servicios de limpieza y recogida de basura. «El problema es el ciudadano, que no está educado como en otras capitales y lo tira todo al suelo», matiza Guadalupe.

Los principales equipamientos sanitarios son los centros de salud de Gran Capitán, que cuenta con servicio de urgencias, y el Fortuny en la calle Tinajilla. Guadalupe denuncia que faltan instalaciones deportivas -por la localización céntrica sí hay muchas culturales- y un centro cívico. El presidente de la Asociación Sagrario-Centro sí destaca los altos estándares de seguridad motivados por la cercanía de la Policía Nacional y la Policía Local, a lo que habría que sumar una notable presencia de agentes patrullando por la afluencia de turistas durante todo el día.