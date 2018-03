Granada ya genera más riqueza que antes de la crisis, pero el paro aún es el doble ALFREDO AGUILAR El PIB actual de Granada es mayor que el de 2007, pero se obtiene con menos personas y menos sociedades que todavía continúan con el cinturón apretado ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Domingo, 25 marzo 2018, 03:02

Hace justo una década Granada entró –como el resto del planeta– en una de las crisis económicas más importantes de la historia. Diez años de los cuales siete han sido especialmente duros con unos niveles de creación de empleo mínimos y de los que la economía provincial comienza a salir aunque de forma muy lenta. Los datos comparados de aquella época en la que el dinero salía de los bancos sin ninguna dificultad con la actual muestran una Granada más rica, con un Producto Interior Bruto (PIB) que ya supera los niveles registrados al final de 2007, pero también reflejan una provincia en la que el número de trabajadores es menor, con una tasa de paro que es casi el doble de la registrada hace una década, en la que se han perdido más de 2.500 empresas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La riqueza en Granada, por tanto, la generan ahora menos personas y menos sociedades que todavía continúan con el cinturón apretado a la espera que de que los brotes verdes de los que habló el Gobierno en 2009 se conviertan en puestos de trabajo para los 112.000 granadinos que aún siguen en paro.

Las cifras de parados reflejan que el final de la crisis –al menos en términos de empleo– está por llegar. En 2007 la tasa de desempleo en España se encontraba en el 8,5% y Granada tenía un porcentaje cinco puntos superior. Durante la crisis, la brecha se abrió hasta doce puntos que ahora se han reducido a nueve. El año 2017 se cerró en Granada con un 25,8% de parados –uno de cada cuatro–, mientras que a nivel nacional se situó en el 16,5% –uno de cada seis– evidenciando aún más que la recuperación, a pesar de ser lenta, se está produciendo a dos velocidades.

La propia patronal granadina lo reconoce así. «La recuperación económica es innegable, pero también es indiscutible que la economía granadina no es hoy la misma que hace diez años. El mercado de trabajo aún muestra claros síntomas de crisis. Granada no ha conseguido regenerar el tejido empresarial perdido durante la crisis económica, y lo peor es que el ritmo de recuperación sí es en este caso bastante inferior al de Andalucía y España», expresa Luis Aribayos, secretario general de la Confederación Granadina de Empresarios.

Esta situación de crecimiento y recuperación lenta tiene su consecuencia en el resto de la sociedad. Las persianas comerciales que hay levantadas en la provincia son hoy 1.400 menos que las que existían hace una década, el trabajo que Granada está capacitada para ofrecer parece estar próximo a volver a tocar techo según los diversos indicadores económicos del INE y el Instituto de Estadística de Andalucía (IECA) y, como consecuencia, los granadinos llevan ya años buscando alternativas laborales fuera de la provincia.

Francisco Entrena-Durán, catedrático de Sociología de la Universidad de Granada, incide en la dependencia que el tejido productivo de la provincia tiene del turismo para explicar que una ciudad «con una de las mejores universidades del mundo» tenga que ver como sus titulados salen fuera «para tratar de encontrar empleo en consonancia con su formación». Su análisis de la situación económica y laboral de Granada va más allá y asegura que más tarde que temprano tendrá que llegar una subida salarial «porque el sistema capitalista se alimenta del consumo y si se le estrangula no funciona porque no se consume y se para la economía».

El catedrático de Sociología hace hincapié además en cuestiones sociales que provocan que se perciba que la crisis ya es algo pasado a pesar de que continúa. «Hay dinero para comida o vestirse y esto tapa más los efectos de las crisis que generan que antes se hablara de un mileurista como alguien en una situación económica difícil y ahora parezca un afortunado. Se estaba en una situación precaria y ahora se está en una peor, en la que se cobra menos que antes», argumenta Entrena-Durán.

Futuro

La tendencia que se dibuja para la provincia para los próximos años no difiere en mucho de la actual. Se creará poco empleo, pero al menos la tendencia será positiva. La construcción jugará un papel más importante que el desarrollado durante la crisis, pero en ningún caso se volverá a los niveles previos al crac de 2008. La provincia, además, asume que la puesta en servicio del AVE mejorará –aunque no mucho– las cifras turísticas actuales, pero tendrán que ser otros sectores empresariales los que rompan el techo laboral, muy próximo a pesar de la alta tasa de paro. El desarrollo del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) y el proyecto del acelerador de partículas Ifmif-Dones son las dos fuentes de trabajo hacia las que mira Granada para que más pronto que tarde la crisis pueda ser historia y no se convierta en el mal endémico que confirme que los padres vivirán mejor que los hijos.