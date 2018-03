De Granada a Europa: El 'Erasmus de instituto' está en el Centro Ave María San Cristóbal "Gracias a los acuerdos de colaboración con los centros de los diferentes países, alumnos y profesores compartimos enriquecedoras experiencias tanto académicas como personales", explican R. I. GRANADA Martes, 27 marzo 2018, 14:16

Desde el Centro Ave María San Cristóbal apuestan, hace ya doce años, por los proyectos de movilidad de alumnos y profesores a Europa, y a día de hoy, estos forman parte de la vida diaria del Centro. De este modo, cuentan con socios en Francia, Alemania, Polonia, R. Checa, Reino Unido, Irlanda, Finlandia, Holanda, Italia, Grecia, Macedonia (FYRM), Rumanía, Bulgaria y Turquía.

"Gracias a los acuerdos de colaboración con los centros de los diferentes países, alumnos y profesores compartimos enriquecedoras experiencias tanto académicas como personales. Este tipo de proyectos les permiten a muchos alumnos la oportunidad de abrir una ventana a Europa, y para los profesores supone una mayor profundización en el cambio metodológico en el que el Centro está inmerso", explican desde esta institución.

En estos momentos, desde el Departamento de Movilidad trabajan en el desarrollo de tres proyectos educativos para Secundaria:

“Web 2.0 Tools in Education” (2016-1-TR01-KA219-034289).

“Empathetic Kids, An Internalization by Empathy as a Way of Understanding” (2016-1TR01-KA219-035080).

“European House Of The Future Actually Created by the Students” (2016-1-FR01-KA219-023923).

Al respecto, apuntan que "la sociedad actual nos demanda a la escuela que adaptemos nuestra metodología a las nuevas y cambiantes necesidades, tal y como se recoge en nuestros principios pedagógicos. Así, desde el Ave María San Cristóbal apostamos por el trabajo con la web 2.0, para que el alumnado aprenda a desenvolverse en el manejo de las nuevas tecnologías y las aplicaciones web, así como en el uso responsable de las redes sociales".

Hasta el momento han realizado tres movilidades dentro del proyecto Web 2.0. La primera reunión tuvo lugar en Kırehir, Turquía, en enero de 2017; la segunda, tuvo lugar en Kavala, Grecia, en julio de 2017 y la tercera se celebró el pasado mes de diciembre en Potenza, en la región de la Basilicata, al sur de Italia. A este encuentro, acudieron seis profesores que trabajan en las actividades programadas siguiendo la planificación del proyecto.

"En las diferentes sesiones de trabajo de cada reunión, los profesores reciben una formación en el uso de las aplicaciones web, que posteriormente se implantarán en el aula. Dichas aplicaciones son evaluadas a través de encuestas online dirigidas a alumnos y profesores. Esta información es de gran utilidad para analizar las aplicaciones que mejor se adaptan a cada centro y su impacto en la comunidad educativa", señalan.

"El proyecto WEB 2.0 supone estar a la vanguardia para una formación más competitiva y, a corto plazo, la integración del Centro en la nueva era mundial del aprendizaje online; además, como consecuencia, abrir las puertas a una sociedad actualizada y competitiva", apuntan.

Los métodos de enseñanza-aprendizaje se actualizan con la incorporación de ebook, pizarras digitales, pero también con aplicaciones dinámicas como la pizarra colaborativa virtual padlet, audiolibros como librivox.org; kahoot.it, powtoon.com, vizia.com, nearpod.com, toondoo.com, entre otras.

Desde el Ave María resaltab que "las visitas culturales que se incluyen dentro de cada movilidad, en la última visitamos Matera, capital europea de la cultura 2019, promueven el entendimiento y el mutuo enriquecimiento de los participantes. Beneficios que se extienden a toda la comunidad educativa".

"Estamos convencidos de que con nuestra participación en estos programas contribuimos a construir un mundo multilingüe, sin fronteras y unas aulas conectadas a través de un doble «click», para, así entre todos, conseguir una mejor educación de futuro", terminan diciendo.