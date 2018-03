Granada y Costa mantienen el tirón turístico en Semana Santa pese al tiempo variable

Grupos de turistas, ayer en la céntrica plaza Bib Rambla de la capital granadina. / RAMÓN L. PÉREZ

Los hoteles confían en que las reservas de última hora y compensen un mes aciago y superar el 80% de ocupación

Toca mirar al cielo. Consultar páginas especializadas en meteorología. Repasar las cabañuelas. ¿Lloverá o no lloverá en Semana Santa? La provincia se juega mucho en este 'pleito'. La Granada cofrade por las procesiones. Y la Granada empresarial por el turismo. Los pronósticos no pintan mal de todo. Al menos si comparamos con estas últimas semanas de diluvio. Las expectativas de ocupación hotelera son positivas. Tanto la capital como la Costa mantienen un nivel de reservas bastante parecido a la Semana Santa del año pasado, que cayó en abril -ergo con un clima más propicio para viajar-.

La Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo han sondeado esta semana a sus asociados en las diferentes comarcas. Los resultados de esta encuesta anticipan que los establecimientos hoteleros de Granada estarán al 80%, un porcentaje que subirá conforme nos aproximemos al Jueves Santo con los viajeros del último minuto. En la Costa parten de un 60% con la previsión de superar con holgura el 80%. Respecto al resto de destinos, Sierra Nevada estará al 80%, el Poniente al 65%, Guadix y Marquesado al 65%, Baza, Huéscar y Altiplano al 75% y la Alpujarra al 65%.

El presidente de la Federación de Hostelería y Turismo, Trinitario Betoret, confía en que la afluencia en Semana Santa compense los resultados de un mes que, por aquello de los temporales, está siendo muy aciago. En este sentido, Betoret valora los esfuerzos promocionales que se están haciendo desde la Junta para el conjunto de Andalucía. También desde el Patronato de Turismo de Granada, al que la Federación tiene previsto entregar un plan de acción, posterior ya a la Semana Santa, para el desarrollo de acciones y campañas que permitan una optimización de los recursos públicos. «Nosotros creemos que los impuestos que genera el turismo deben dedicarse al turismo», afirma Betoret. En esta línea de actuación habría que enmarcar la apuesta de las administraciones para incrementar las conexiones del aeropuerto, un crecimiento que ya se puede observar en esta Semana Santa.

El perfil del viajero será nacional, con estancias de tres noches y un gasto de 80 euros al día

A pesar ello, Granada se nutre en estas fechas básicamente de visitantes nacionales que buscan procesiones, patrimonio y buen ambiente. Pernoctan más de dos noches -la estancia media en la actualidad es de 2,1 días-. Y el nivel de gasto también es superior al del resto del año. En torno a los ochenta euros por persona al día.

La Costa saca músculo

La Costa Tropical lo tenía todo en contra para afrontar esta Semana Santa turística y sin embargo la va a salvar como una auténtica campeona. El destino de sol y playa de Granada, al igual que la capital, vuelve a presumir de su tirón turístico y desafía al mal tiempo con un nivel de reservas anticipadas que se sitúa ya en una media del 60% para el inicio de la semana y que superará holgadamente el 80% a partir del Viernes Santo, según la Asociación hoteleros de la Costa Tropical y el propio sondeo realizado por IDEAL en los cuatro estrellas de la Costa.

«Estamos expectantes, nos queda un 20% de plazas que si sale el sol se puede llenar con cliente nacional», explica el director del Hotel Victoria Playa de Almuñécar. En su caso, han preferido garantizarse una buena ocupación con sus fieles clientes escandinavos y nórdicos, que ayer mismo disfrutaban de la piscina dejando escenas propias del verano.

Y eso a pesar de que este inusual inicio de primavera está resultando más frío en la Costa Tropical que la mayoría de sus inviernos. «La Costa Tropical está aguantando muy bien, con reservas consolidadas que superarán el 85% viernes y sábado», apunta el presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa, Rafael Lamelas, que no obstante recuerda que muchos hoteles no se han arriesgado a esperar al cliente nacional -más rentable en Semana Santa- y se garantizaron las reservas tirando de los grupos de turistas nórdicos e incluso de la 'Operación Imserso' de jubilados nacionales.

Es el caso del Bahía Tropical, uno de los grandes cuatro estrellas de la Costa, que tiene ya llenas el 85% de sus habitaciones y confía en la última hora para captar familias nacionales que completen el hotel.

Otros establecimientos también han apostado por sacrificar rentabilidad para ganar ocupación y han echado mano de los grupos nacionales y de ofertas de última hora para animar la demanda. Es el caso del Hotel Playa Granada Resort, el cuatro estrellas de esta playa motrileña, que han lanzado ofertas de apertura muy competitivas, con habitaciones dobles por 75 euros con parking gratuito y otros extras.

Por debajo

«Estamos un poco por debajo del nivel de reservas del año anterior por el adelanto a marzo y la inestabilidad del tiempo. Había poca demanda y hemos lanzado ofertas y todas las facilidades posibles para que se animen a venir. Al final la gente va a esperar al último momento y ahí nos entrarán un aluvión de reservas o cancelaciones», resume el director del complejo hotelero de Playa Granada, Alexandre Varela. «Tenía un nivel buenísimo de reservas, pero con las lluvias he tenido tres cancelaciones de grupos grandes y a última hora he tenido que bajar precios», lamentaba por su parte el director del Hotel Salobreña, Manuel Martín, que, no obstante, también espera en mejorar la ocupación a última hora.

En la misma línea, el vicepresidente de la Asociación de hoteleros de la Costa Tropical y director del complejo Albaycín del Mar de Almuñécar, Jesús Megías, está seguro de que en su hotel aumentarán, finalmente, entre un 5 y 10% el nivel de reservas ya confirmadas, que oscila desde el 60% del lunes hasta superar el 85% a partir del viernes.

«Si hay mal tiempo los destinos de ciudad son más atractivos que los de playa y además está la competencia de la estación de esquí, que está de cine. También el hecho de que Semana Santa caiga a final de mes influye en las familias a la hora de decidirse a viajar... lo que más daño ha hecho al nivel de reservas es la inestabilidad meteorológica, sin duda, pero pensábamos que iba a ser peor», concluye Megías, que recibirá en su hotel a familias principalmente madrileñas y andaluzas esta Semana Santa.

Los empresarios confían en que la ocupación supere el ochenta por ciento en la capital y la Costa. Un objetivo factible habida cuenta del nivel de reservas actual.