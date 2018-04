El otro gran patrimonio de Granada

Poco que añadir a lo escrito por mi compañera Ángeles Peñalversobre las personas distinguidas este año dentro del programa de actos de la Convivencia de Mayores que organiza el Ayuntamiento de Granada. Y van ya veintidós ediciones.

Ayer, como traca final, el Palacio de Congresos se llenó de asistentes para aplaudir a los galardonados a los que saludé personalmente. Lo hice, en primer lugar a Carmen García,fundadora de la asociación Zaidín Acción de la que, actualmente, es presidenta honorífica. Estaba disfrutando con sus hijas Mari Carmen y Victoria Ortega,y la hija de la primera, de nombre Victoria como su tía y madrina «que ayudó a traerla al mundo». Para eso es enfermera. Y también estaba la hija de Victoria, llamada del mismo nombre -y biznieta por tanto de la premiada-, que tiene cinco años y el jueves va a bailar en el ayuntamiento con el grupo de Marichu.

Hay otro biznieto, de diez años, de nombre Pablo. Y otro hijo, Emilio, que llegaría más tarde y no pude saludar pero sí a su mujer Susana Romero.Ellos han dado cuatro nietos más a Carmen y aún faltaban Cristina, Sergio y Ana; los dos últimos residiendo en Islandia y Vera, respectivamente. Un poquito tristona estaba Paqui Sojo, mujer de Antonio López, deportista aficionado con grandes logros al que, como dijo la concejala de Derechos Sociales, Jemima Sánchez, «tiene un enorme corazón que le están reparando». Por ello no pudo acudir a recoger el premio, y al que representó, además de Paqui, su hijoPacoy un buen amigo, Antonio Herrera. Que haya mejoría. Sí disfrutó José Díez, con un bonito curriculum a su espalda y que estuvo rodeado de parte de su extensa familia. Tiene cinco hijos, Carlos, Antonio, Paco, MaribelyConcha -con la que estuve charlando- y nada más y nada menos que once nietos y dos biznietos, Ángela de siete años e Isabel«que quiero que suba al escenario». Tiene tres meses y su nombre recuerda a la bisabuela a la que, desde la ausencia, quiero homenajear,Isabel Rodríguez.

Felices también Antonio García,monitor voluntario de la rondalla del Centro Cívico del Zaidín que me presentaba orgulloso a su mujer -más de sesenta años juntos-Dulce Nombre de María Arráez, a su hijo Ismael, su nuera, Beatriz Ortegay sus nietasPaulay Carla.Sólo faltaba la otra hija, también llamada Dulce Nombre.

Completaban el cuadro de honor en un acto presidido por el alcalde Francisco Cuenca -también pude ver del Ayuntamiento aMaría Francés e Inmaculada Puche-junto a Carlos Hernández, de El Corte Inglés-, Isabel Salinas, de la Plataforma Ciudadana de la Zona Norte, que acudió con su prima hermana Encarnita Rivas; y el periodista de RNE Juan Fernández,al que pude felicitar cuando llegaba con su mujer Laura Domínguez.