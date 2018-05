La gran familia tras la portada DEL FERIAL Caseteros de tres generaciones charlan sobre el pasado, presente y futuro de la feria del Corpus. Unos 3.000 socios llenan cada año de vida el ferial de Almanjáyar, un recinto que, critican, sigue sin cumplir sus expectativas 01:27 Manel, Mari y Juan, en una de las casetas que ya engalanan para la feria del Corpus. / Alfredo Aguilar JAVIER MORALES Domingo, 20 mayo 2018, 17:48

Al otro lado de la entrada a un ferial empantanado –arranca una semana de trabajos a contrarreloj–, Mari García y Juan Fernando Hernández intercambian un cariñoso saludo. Llega unos segundos más tarde Manel Rodríguez, que a lo lejos observa la escena y celebra: ¿«Esa es Mari?, ¡claro que la conozco»! Son miembros de tres generaciones de caseteros. Historia viva, presente y futuro del Corpus. Una gran familia con más de 3.000 personas que en el torbellino que es la organización de la feria apenas encuentran hueco para 'escaparse' de su caseta y visitar a los que casi consideran hermanos. Pero se conocen 'de aquella reunión', 'aquel Rocío', 'aquel amigo', 'aquel Corpus'. Anticipan, por las fechas, una buena semana de fiesta; pero son combativos a la hora de reivindicar mejoras urgentes en el recinto.

Manel es socio fundador de la 'Peña los 17', cuestión de raíces: «Su padre era un gran casetero», asegura Mari. Su caseta no es la decana del ferial, hay otras dos más veteranas, pero sí la que aglutina a los socios más antiguos sobre el albero, ahora de Almanjáyar, antes, del Salón: esta será su feria número 45. «La feria es un gusanillo que debe estar ahí todo el año, debéis involucrar a hijos y amigos», aconseja a Juan Fernando, para que den continuidad a una de las casetas que pisa fuerte en las últimas ferias. Es Carambirubí, un punto de encuentro inaugurado hace ocho años, para jóvenes, pero sin renunciar a las tradiciones. «Lo que se ha hecho de cara a la gente joven ha sido estupendo, y ellos fueron los pioneros», celebra Mari, de la caseta que nació de la unión entre 'Llena que nos vamos' y 'Al carrete'.

Tanto Mari como Manel tienen mucho que contar sobre el pasado, y no es difícil lograr que se arranquen al son de anécdotas y amigos comunes. Pero es a la hora de hablar sobre el hoy y el mañana cuando más fluye la conversación: «La feria tiene futuro, si no se confunde negocio con tradición». Y en este punto deslizan sobre la mesa uno de los temas candentes en el 'mundillo' feriante. Critican que hay casetas 'disco' que se venden como tradicionales. Juan Fernando es tajante: «Es una inquietud que tenemos los caseteros que nos sentimos tradicionales, que no podemos convertir la feria de Granada en una feria de discotecas. No se pueden ofrecer en la calle dos o tres copas a un euro, porque esto nace para disfrutar, no con ánimo de lucro». La nueva normativa, que se estrena este año, está llamada a acabar con todo ello.

Coinciden con él los contertulios. Mari comprende que el concepto de caseta de los más jóvenes sea «distinto, que tienen un poquito de negocio», pero señala que iniciativas como la de Carambirubí –en la que ya empiezan a reflejarse otras– «dan buena imagen y hay que aceptarlo». «Hubo momentos en la feria, años atrás, en los que hubo una decadencia grande, pero estas casetas han traído a muchas niñas guapas de flamenca y niños bien vestidos, con americana», ejemplifica ella. El más joven de los invitados a esta charla explica que incluso premian a los jóvenes que visten 'de feria'. Un respeto a lo de siempre que no está reñido con algo de música alternativa a la habitual, actuaciones en directo... «Otro rollo».

El desafío está en dar continuidad al modelo, pero sin morir de éxito. En echar raíces en Almanjáyar para que sus hijos, y los hijos de sus hijos, den continuidad a la caseta, como ocurre en el caso de 'Los 17'.

El traslado

Otro asunto en el que coinciden, aunque con matices, es en que el ferial de la Zona Norte sigue sin cumplir con las expectativas de los caseteros y visitantes. Yaparece el 'fantasma' del traslado a otra ubicación. «Eso está todo olvidado. Las promesas del Ayuntamiento son todos los años iguales, ya no nos lo creemos», lamenta Mari. «Nos lo están parcheando, es una pena, vergonzoso, nos deben dar uno acondicionado como se merece esta feria, y más cerca de Granada».

Su amigo Juanfer es de la misma opinión, pero Manel se resigna:«Yo pensaría en que acondicionar este recinto sería mucho más factible. Otro sería mejor, pero es prácticamente imposible».

Aseguran que los arreglos prometidos por el Ayuntamiento este año no se han cumplido, que no es suficiente la instalación eléctrica ni el saneamiento. Que sólo hay algunas zonas nuevas de pavimento, firme que no termina de convencer a algunos.

La gran familia se prepara para sus días más intensos, pero no los únicos que comparten. El esfuerzo económico y humano de todo un año quedará plasmado sobre el albero –y el asfalto– desde el 26 de mayo hasta el 2 de junio. Le esperan en sus casetas.