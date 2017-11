Gran éxito del desfile protagonizado por Claudina Mata y Pórtago Moda en Expoboda Expoboda 2017 finaliza hoy su quinta edición RAQUEL FDEZ Domingo, 26 noviembre 2017, 17:42

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada ha acogido esta mañana el segundo desfile de moda nupcial celebrado en Expoboda 2017. Tras el éxito que tuvo ayer la presentación de la colección de María José Suárez en la pasarela del congreso nupcial organizado por IDEAL, las grandes expectativas puestas en el desfile de hoy no han dejado a nadie indiferente.

La joven diseñadora Claudina Mata, que repite por tercer año consecutivo en Expoboda, ha presentado esta mañana en primicia su colección de fiesta 2019 y de novia 2018. En ésta, el público ha podido descubrir y disfrutar de unos diseños cuidados al detalle y llenos de color que favorecen la figura de la mujer y realzan sus atributos. Mata ha presentado una línea de vestidos elegantes y sofisticados para mujeres muy femeninas que buscan deslumbrar en un acontecimiento tan importante como es una boda.

Para las novias más exclusivas, la diseñadora granadina ha mostrado una colección de vestidos artesanales que muestran el esmero de Claudina en crear modelos selectos y románticos con un toque sensual muy especial, en el que las espaldas al aire han sido grandes protagonistas. Según ha comentado en el desfile, «para crear esta colección me he imaginado a mí misma casándome veinte veces, de ahí que cada vestido sea diferente pero a la vez mantenga la esencia de mi firma». Sus diseños, que se encuentran ya en 22 puntos de venta de toda España y en algunos países como México, Irlanda y Guinea Ecuatorial, han inspirado a todas las novias y mujeres presentes en el desfile que no han quitado ojo a los pequeños detalles y confecciones artesanales que componen cada uno de sus vestidos y los convierten en creaciones únicas.

Por su parte, Pórtago Moda ha presentado las últimas tendencias en traje de novio y ceremonia con diseños que iban desde los cortes más clásicos y tradicionales a los más atrevidos. La marca granadina que ha vestido ya a dos generaciones de novios cuenta con una tienda en el centro de Granada, concretamente en el Paseo de la Virgen, donde el personal de Pórtago atiende y asesora de manera personalizada a sus clientes para encontrar el traje perfecto para cada ocasión.

Javier Martínez, responsable de la firma, ha comentado al inicio del desfile que esta temporada predominan los trajes en color azul y las distintas configuraciones de grises. Algo que los asistentes han podido comprobar en su desfile, en el que las últimas tendencias han marcado los pasos de creaciones mimadas al detalle para sorprender.

También ha sido de destacar el exquisito trabajo de peluquería realizado por Priscila Cano, el maquillaje de Inés Sánchez y la colección de zapatos de Menbur.

Expoboda 2017 finaliza hoy su quinta edición, mientras tanto, los granadinos que así lo deseen tienen hasta las nueve de la noche para visitar el Palacio de Congresos de Granada y encontrar a los mejores profesionales del sector nupcial.