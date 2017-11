"Me golpeaba y me llegué a orinar encima. Ahora vuelvo a ser persona" 02:01 María vive en uno de los diez pisos protegidos del edificio, que está vigilado con cámaras de seguridad. / Alfredo Aguilar Ocho maltratadas y 14 menores viven actualmente en la casa de acogida del Instituto Andaluz de la Mujer. Este el caso de una víctima refugiada en Granada YENALIA HUERTAS Granada Sábado, 25 noviembre 2017, 01:38

María no se llama María. Oculta su identidad por miedo y por seguridad. Es una andaluza de unos 50 años que habita actualmente, junto a otras siete mujeres y 14 menores, en la casa de acogida de Granada, cuya ubicación no se puede desvelar. Es una víctima de violencia de género de “alto riesgo”, según detalla. Siente pánico sólo con pensar en volver a cruzarse al hombre que, según su escalofriante relato, le golpeaba, controlaba todos sus movimientos y le hacía no sentirse persona.

María se ha llenado ahora de fuerza y, poco a poco, recobrará la autoestima y la independencia económica. Se ha reencontrado a sí misma gracias a la ayuda del equipo de profesionales que la atiende en la casa de acogida, integrado por la directora, Mariló Valdivia, y una trabajadora social, una psicóloga y una abogada. Este recurso depende del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y lo gestiona la empresa Agise. La red la completan el centro de emergencia -el primer lugar donde se da refugio inmediato a las maltratadas los primeros días-, dos pisos tutelados y los Centro Municipales de Información a la Mujer que hay repartidos por toda la provincia.

María es de otra provincia, como sus compañeras, y vive en uno de los diez apartamentos con que cuenta la casa de acogida de Granada. Es un piso individual totalmente equipado, donde ha redescubierto su libertad. Tiene todas las comodidades, pero también unas estrictas normas de seguridad para evitar que los agresores localicen a las víctimas. Para María, el 25 de Noviembre es una fecha que no debería existir, porque no debería de existir la violencia de ningún tipo.

Andalucía cuenta con 471 plazas, 78 pisos y 231 habitaciones para las víctimas de violencia de género. En Granada, hay un total de 59 camas, 13 pisos y 26 habitaciones. En concreto, en la casa de acogida de la capital son 28 las camas, diez los pisos y 12 las habitaciones. Hasta el 20 de noviembre, 143 mujeres y 164 menores han sido usuarios de la red de recursos de la Junta de Andalucía en la provincia. De ellos, por la casa de acogida han pasado 36 mujeres y 59 menores en lo que va de año.