El gobierno municipal de Granada califica de "tremendamente prudente" el informe de la Cámara de Cuentas Baldomero Oliver señala que el documento ratifica que la situación "es desesperada"

El equipo de gobierno local ha valorado este miércoles el informe de la Cámara de Cuentas, en el que se audita las cuentas del año 2015. El concejal de Economía y portavoz, Baldomero Oliver, ha señalado que el documento del organismo andaluz hace una foto fija, pero a su juicio no entra a buscar las causas de la "situación desesperada" de la economía municipal. Oliver ha calificado de "tremendamente prudente" el informe de la Cámara de Cuentas, y se sorprendió de la "suavidad" con la que se ha referido a la gestión económica. "Si el auditor hubiera entrado a valorar, tendría que haber sido más duro", resumió Oliver,

A juicio del portavoz municipal, es muy grave que la ciudad haya acumulado en apenas tres años un remanente negativo de tesorería de 61 millones en el año 2015, cuando en 2013 era de 6,8 millones de euros.

Oliver ha destacado también algunos indicadores económicos como los 30 millones en deudas que prescribieron en el año 2015, o el bajo índice de recaudación, de apenas el 18%.

El informe de Cámara d Cuentas hace hincapié en que la capital no cumplió sus planes de ajuste en el último lustro, pero ha destacado que a partir de ahora no queda más remedio que darle cumplimiento porque "esta situación nos lleva al abismo".

En esta línea, Oliver aseguró que el mejor indicador para que los ciudadanos comprueben que se cumple el plan es con la aprobación del presupuesto de 2018. El edil de Economía se comprometió a presentar un expediente de presupuestos antes de que acabe el año, aunque su aprobación dependerá de que logren apoyos de otros grupos.

Desde el grupo municipal del PP, que gobernaban en el periodo auditado, se mostraron satisfechos de que el informe no haya encontrado ninguna situación que no se conociera. Así, el excedió de Economía, Francisco Ledesma, ha apuntado que el documento de la Cámara de Cuentas reconoce que los datos muestran fielmente la situación financiera de la ciudad, "la cámara no ha encontrado dinero escondido", ha incidido. En cuanto al incumplimiento reiterado de los planes de ajuste, el coordinador del grupo del PP Juan Antonio Fuentes ha apuntado que los ayuntamientos son los "hermanos pobres" a la hora de recibir financiación del Estado, y se recibe la participación de los tributos "tarde y mal". Los 'populares' han recordado que la abstención de sus concejales permitió que se aprobará hace un par de semanas un nuevo plan de ajuste para sanear las cuentas municipales.