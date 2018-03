La plataforma IDEAL on+ ofrece descuentos en Covirán a los suscriptores Suscríbete a IDEAL on+ y empieza a disfrutar hoy mismo de sus innumerables ventajas IDEAL GRANADA Domingo, 11 marzo 2018, 02:02

La plataforma IDEAL on+ ofrece cientos de contenidos exclusivos, noticias ilimitadas y, además, ofertas, descuentos y sorteos para los suscriptores, por tan sólo 4,95 euros al mes.

Al hacerse con la suscripción en IDEAL.es pasará a tener acceso ilimitado a todos los contenidos de la web, aplicaciones móviles con contenido publicitario limitado, contenidos extra preparados cada día pensando en el suscriptor, alertas y boletines para que sea el primero en conocer las noticias de última hora y, como broche de oro, pasará a ser miembro de un club de suscriptores lleno de ventajas y descuentos más que interesantes. Entre todos los descuentos y ofertas que puede encontrar cada mes en el club del suscriptor, Covirán e IDEAL quieren premiar la fidelización a la web de este diario regalando dos euros de descuento por cada compra al mes en estos supermercados.

Para conseguir los dos euros de descuento basta con ser suscriptor de IDEAL on+, ir a cualquiera de los supermercados Covirán, hacer una compra superior a 20€ y mostrar la tarjeta identificativa de IDEAL on+. Gracias al descuento, con menos de tres compras en el supermercado la suscripción a la plataforma de contenidos habrá sido gratuita. Y además, al no tener límite mensual, incluso podrá seguir ahorrando tras haber amortizado la suscripción.

Ser suscriptor de IDEAL on+ abre las puertas a todo un universo de ventajas. Con esta tarjeta estará apostando por un contenido periodístico de gran calidad y haciendo posible esta potente herramienta de comunicación. IDEAL on+ permite a sus usuarios ahorrar y ganar premios a la vez que apuestan por empresas granadinas como Covirán, una de las que se han sumado a este proyecto.

Por su parte, Covirán, que comenzó su actividad en Granada en 1961, ha pasado a convertirse en una de las empresas más importantes de la economía española y portuguesa. Todo un referente en la península ibérica, que cuenta ya con más de 3.300 supermercados y que se ha transformado en un motor generador de empleo estable y de calidad, fortaleciendo las estructuras sociales y el tejido empresarial de los lugares donde se asienta.

Con esta suscripción no sólo será posible ahorrar en las compras en el supermercado. También permitirá el acceso a grandes descuentos en restaurantes de la ciudad, gasolineras, entradas de fútbol y baloncesto, cines, clínicas dentales, talleres, peluquerías, clínicas estéticas... Y mucho más.

