Los frutos de la buena siembra

A veces podemos pensar que somos cuando tenemos (cargos y similares) y cuando no, la cosa cambia. Eso queda descartado cuando hablamos del doctor Javier de Teresa Galván, que recibió anoche el cariño de muchas personas que quisieron estar con él. La excusa era su reciente jubilación pero, en realidad, fue todo un homenaje y reconocimiento a su trayectoria.

Muchos amigos, desde el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca; al senador Sebastián Pérez; el presidente de la Audiencia, José Luis López; el teniente general del Madoc, José Carrasco; el coronel jefe de la Guardia Civil, Francisco Manuel García; el presidente del Club de la Constitución, Carlos Ruiz, la concejala María Francés o el secretario del TSJA, Mario Alonso. Y, por supuesto su familia: su mujer, Isabel Alguacil; su hija Isa con su marido, Enrique Sánchez, y el pequeño Álvaro, que hizo acto de presencia; y Javi con su novia; y sus hermanos Eduardo, Nacho, Carlos y Fernando.

Un buen grupo lo formaban miembros de la tertulia que se reúne asiduamente y por la que pudieron asistir Leandro Cabrera, Juan Antonio López Frías, Gregorio Jiménez, Luis Fernández, Roberto García Arrabal, Jesús Espigares, Pablo Luque, Juan Antonio Gil o José Parejo, muchos de ellos acompañados; al igual que Juan José Pérez, Blas Noguerol, Santiago Benítez, José Manuel González de Vega y José Enrique Álvarez (su padre, Pepe, no pudo asistir por un viaje ya programado)

Además de presidente del Colegio de Médicos, su principal responsabilidad ha sido jefe de Servicio y director de la Unidad de Gestión Clínica de Digestivo del Complejo Universitario de Granada, además de otras cosas porque «quiero devolver a Granada algo de lo que me ha dado» y porque «el día tiene mucha elasticidad», me contaba no hace mucho en La Herradura, donde gusta de pasar parte de su tiempo.

Imposible citar a todos los presentes, dada la respuesta que tuvo la convocatoria. Tanta que quien no pudo acercarse, envió cartas y hasta mensajes grabados que se pudieron ver en la gala, entre ellos el de María Jesús Montero, hoy ya ministra y que fue consejera de Salud (antes de Hacienda); los presidentes de los consejos de España y de Andalucía del Colegio de Médicos, Serafín Romero y Juan Antonio Repetto; la rectora, Pilar Aranda; el máximo responsable de la Autoridad Portuaria de Motril, Francisco Álvarez de la Chica; el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, o el director de Genyo, José Antonio Lorente, que está por tierras mexicanas según me contaba su mujer, Begoña Remón, que sí acudió al homenaje.

Hubo una estupenda representación del servicio digestivo, caso de Miguel Ruiz, Francisca Luisa Sousa, Edmundo Baeyens, Damián Sánchez, Ángel González, Antonio Caballero, Rafael Martín Vivaldi, Francisco Cano, Enrique Lacárcel, Uariaci Mustafá, Mercedes López de Hierro, Encarnación García, Eduardo Redondo y María José Cabello.

Acudieron también José Antonio Martínez, María José Rodríguez, Juan José Moreno, José F. Suárez, Manuel José García Montero, Flor Nogueras, Francisco Manuel Bravo, Virgilio Martos, María del Mar Martín, Félix Moles, Rafael Llavero, Juan Gabriel Martínez o Ángel Palacios. Y estaban el presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos, Antonio Hernández, y muchos más.

Estuve saludando a José María Guadalupe, con el que hablé de Tico Medina al que aprovecho, -sé que le va a llegar- para mandarle un beso muy fuerte y darle las gracias por las palabras que me dedicó el domingo. Y por leerme.

Y también saludé, tiempo hacía que no nos encontrábamos a Gonzalo Piédrola y su mujer, Carmen Maroto, y a Antonio María Claret García y a Virtudes Molina.

Los corrillos se iban formando mientras se esperaba la llegada del homenajeado que sabía que algo estaba previsto pero que ni se imaginaba lo que allí había. Y lo que vino después de la cena, cuando le dedicaron palabras compañeros, familiares y amigos y disfrutó de esos mensajes grabados que antes le comentaba, incluido su consuegro Carlos Sánchez-Tembleque. Estaba muy emocionado con la presencia de amigos de la carrera como Antonio Tello, Maritina Montoliú y Sefa Montoliu; y de la infancia como Isa Espigares y José Luis López.

Más nombres de la jornada eran los de Luis Aróstegui, Rafael Gálvez y también Sergio Cuevas, de Asisa, y Antonio Campos y Carmen Sánchez, a los que no pude saludar personalmente, como si hice con José María Caballero, que compartió con Javier muchas horas de trabajo en el Colegio de Médicos, al igual que Antonio Cobos y muchos más que también disfrutaron.

Fiesta por todo lo alto. Lo dicho, «el que tuvo, retuvo».