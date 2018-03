Freeklass cautiva con sus cursos gratis

La Startup granadina le da un giro de 360º al concepto tradicional de la formación presencial y arrasa con sus primeros cursos en Granada R. I. GRANADA Viernes, 9 marzo 2018, 11:29

Hace unas semanas os adelantábamos en primicia el lanzamiento de esta Startup que se atreve con lo que todavía nadie había hecho, con la formación presencial.

A día de hoy, con todos los cursos que han comenzado llenos, podemos decir que el concepto Freeklass gusta, y mucho.

Freeklass ofrece cursos gratuitos presenciales, en los que busca la calidad en todo el proceso formativo, a cambio de que el alumno asista a todas las clases.

En caso de que el alumno falte a clase o llegue tarde, pagará una penalización. Este hecho, parece que está consiguiendo también que los alumnos no falten a clase, reduciendo el absentismo en un 20%.

Grupo2000 ha sido el primer centro escogido en España para impartir los primeros cursos de Freeklass. Su Directora, Sensi Cortés, nos expresa su entusiasmo con esta iniciativa: “Es algo emocionante, ver a los alumnos con tanto interés por asistir a las clases. Lo que más nos gusta de este sistema que premia a los buenos alumnos y es un desafío personal para los profesores, que se desviven para que los alumnos disfruten aprendiendo. Y por supuesto, también es una vía muy interesante como centro de formación, ya que permite que nuevos alumnos conozcan Grupo2000. Nos sentimos muy orgullosos de haber sido los pioneros en ofrecer a nuestros alumnos Freeklass”.

Ya han comenzado las clases de cursos como técnicas para hablar el público, fotografía, inglés y francés.

La próxima semana tienen fijado su inicio cursos muy variados como chino, coaching, excel o español para extranjeros. Y ya están programando cursos para los próximos meses.

Desde Freeklass plantean una temática de cursos muy amplia para que todo el mundo encuentre algo que le gustaría aprender.

Además, por lo que nos cuentan algunos de sus alumnos, están gratamente sorprendidos con la calidad de los cursos, ya que están encontrándose con docentes de alto nivel, como Diana Rubio, que está impartiendo el curso de oratoria o profesores nativos con mucha experiencia.

La startup quiere romper también con el tópico de lo gratis, y entienden que para que la formación tenga interés, los docentes son la clave. Quieren que Freeklass sea sinónimo también de calidad.

En Grupo2000 nos comentan que hay docentes interesándose por este tipo de cursos, que asumen como un reto profesional, ya que no es el centro el que decide lo que van a cobrar, si no los alumnos, en función de su satisfacción con las clases. Éstos, al finalizar el curso decidirán si gratifican o no al profesor y en qué medida.

Según nos cuenta Sensi, “los cursos no se quedan simplemente ahí, de acuerdo al método Freeklass, todos los cursos deben incluir actividades que entienden fundamentales para el desarrollo personal y profesional de los alumnos, como hablar en público o trabajar en equipo. Son competencias poco trabajadas en el periodo escolar o la universidad y muy necesarias para que los alumnos luego se desenvuelvan en el mundo laboral o incluso básicas, para encontrar trabajo”.

Además, según nos cuenta la Directora del centro, todas las personas que participen en los cursos podrán acceder, si lo desean, a una bolsa de empleo que ofrece Grupo2000. Esta entidad dispone de una agencia de colocación oficial, Contrato10 que, a través del Programa de Fomento del Empleo y Capacitación Profesional de la entidad, favorece la inserción laboral de jóvenes granadinos.

Desde Freeklass nos comentan que esto es solamente el comienzo, ya están planificando cursos en centros de toda España, y en los próximos meses tienen previsto el inicio de acciones formativas en Madrid, Alicante y Valencia.

Estaremos pendientes de la evolución de Freeklass, a ver si en otras provincias seduce como ya lo ha hecho en Granada. Le deseamos todos los éxitos a esta empresa de origen granadino, siempre es un orgullo ver ideas y proyectos que surgen en nuestra ciudad.