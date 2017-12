14 frases y citas de famosos sobre Granada que te van a encantar 02:04 Lope de Vega, Machado, Hemingway, Alejandro Dumas, Shakespeare y muchas más personalidades. Todos se quedaron prendados de la ciudad y lo expresaron de esta forma IDEAL.ES Lunes, 25 diciembre 2017, 09:54

Granada es una de esas ciudades que cuentan con una larga tradición humanista y literaria. A lo largo de su historia, desde la fundación del Reino de Granada el pasado milenio, la capital nazarí ha dado cobijo a innumerables artistas y personalidades, que después de su visita han dejado constancia de su fascinación por esta ciudad, inmortalizando sus impresiones en frases y citas célebres que han quedado grabadas a fuego en la memoria de los granadinos, como muestra fehaciente de su embrujo.

De la misma forma que el poeta mexicano Francisco de Icaza contribuyó a enriquecer la cultura popular de la ciudad, con su famosa frase “dale limosna mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada”, otros muchos personajes relevantes hicieron su aportación después de descubrir la capacidad inspiradora de esta ciudad. Aunque, inevitablemente, nos dejamos muchas en el tintero, os proponemos algunas de las mejores frases y citas sobre Granada.

“Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada”. Francisco de Icaza

“Todas las ciudades tienen su encanto, Granada el suyo y el de todas las demás”. Antonio Machado.

“Si tuviéramos que visitar una sola ciudad en España, esa debería ser Granada”. Ernest Hemingway.

“Granada emociona hasta deshacer y fundir todos los sentidos”. Henri Matisse.

“Granada, más deslumbrante que la flor, más sabrosa que la fruta de la que toma su nombre, parece una virgen tumbada al sol”. Alejandro Dumas.

“Las lágrimas me subían a los ojos, y no eran lágrimas de pesar ni de alegría, eran de plenitud de vida silenciosa y oculta por estar en Granada”. Miguel de Unamuno.

“No sé si llamé cielo a esta tierra que piso, si esto de abajo es el paraíso ¿Qué será la Alhambra, cielo?”. Lope de Vega.

“Granada es como la novia de cristal de nuestros sueños, todo el que la ve, tiene la ilusión de volver a visitarla”. Chateaubriand.

“Granada es un tesoro y permanecerá en mi mente como el más bello recuerdo por mucho tiempo”. Michelle Obama.

“Granada, la puesta de sol más bella del mundo”. Bill Clinton.

“Yo no diré nunca que he pisado Granada sino que la he abrazado”. Saddam Hussein.

“Por el agua de Granada, sólo reman los suspiros”. Federico García Lorca.

“Granada está indefensa ante la gente; pues ante los halagos nada ni nadie tiene manera de defenderse”. Federico García Lorca.

“Todo curioso viajero guarda a Granada en su corazón, aún sin haberla visitado”. William Shakespeare.