I Foro Internacional de Granada; una provincia que es y debe ser internacional

Conocer cómo se ve Granada desde Nueva York o desde el centro de Europa, aprender de especialistas en mercados internacionales y en posicionamientos empresariales estratégicos en el mundo o descubrir por qué nuestra provincia es un lugar atractivo desde el que conquistar los mercados internacionales, son algunas de las claves que Cámara Granada quiere desvelar durante el I Foro Internacional de Granada que la entidad celebra en su sede los próximos días 29 y 30 de noviembre.

Con la presencia del ex presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrel, de Bisila Bokoko, considerada una de las diez españolas más influyentes del mundo, de Josu Ugarte, uno de los principales especialistas en internacionalización de Europa, Cámara Granada quiere hacer llegar a la sociedad granadina un mensaje: “La Marca Granada es una marca muy valorada en todo el mundo. Y tenemos todo para poder conquistar los mercados internacionales. Pero tenemos que empezar por hacer de la internacionalización un proyecto colectivo”.

Tras la campaña “Granada Gusta. Conquistemos el mundo” que la entidad ha desarrollado en las últimas semanas, ahora Cámara Granada quiere centrase en los empresarios que están iniciando sus procesos de internacionalización o que los tienen entre sus planes, bajo dos premisas: “no hay economía sana si no es internacional; y en el siglo XXI prácticamente no hay negocio que no pueda y deba ser internacional”.

Por eso el Foro, que es completamente gratuito, ofrecerá también la experiencia de empresas que desde Granada se han abierto al mundo o de firmas internacionales que han elegido nuestra tierra para ubicarse; y a ella sumará la voz de expertos, que a través de máster clases, profundizarán en aspectos concretos del negocio internacional. Una cita ineludible para empresas, emprendedores y profesionales que quieran mejorar sus conocimientos en los mercados exteriores.

Más información e inscripciones en www.forointernacionaldegranada.com