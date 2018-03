Fomento no descarta crear una estación provisional durante el soterramiento El tren laboratorio de Adif circuló durante la pasada semana en pruebas. / CHAPA El secretario general de Infraestructuras justifica que esto «puede adelantar las obras» pero asegura que la terminal definitiva seguirá en Andaluces ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Viernes, 2 marzo 2018, 02:01

El Ministerio de Fomento reabrió ayer la opción de crear una estación provisional durante las futuras obras de soterramiento de las vías de la Alta Velocidad en la entrada a Granada. El secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, explicó que hay que valorar «todas las posibles alternativas» durante la ejecución de los trabajos y entre ellas se incluye «una estación provisional que permita adelantar la ejecución de las obras». En paralelo, Niño descartó cambiar de forma definitiva la ubicación del apeadero cuando se produzca el soterramiento y aseguró que el estudio informativo licitado «no está planteando en ningún momento la previsión de modificación de la ubicación actual de la estación de Granada».

Niño expresó que Fomento persigue con este estudio «proponer la opción más recomendable» para el soterramiento y añadió que esto dependerá del «acuerdo de financiación» que se alcance entre «las administraciones implicadas», entre las que el secretario general de Infraestructuras incluyó a su propio ministerio, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Granada. Mientras tanto, Fomento «analizará todas las posibles actuaciones» para el soterramiento del ferrocarril en su acceso a la ciudad manteniendo en paralelo el tráfico de mercancías. El ‘número tres’ del ministerio analizó además que durante la planificación de esta nueva infraestructura ferroviaria habrá que considerar «todos los estudios llevados a cabo hasta el momento» para que la tramitación del estudio incluya «las distintas alternativas, de forma que se alcance a seleccionar la opción más adecuada».

La propuesta de Fomento, conocida la pasada semana, ha vuelto a escenificar la tensión existente entre el Ayuntamiento de Granada y el ministerio y ayer el alcalde, Francisco Cuenca, reclamó al Gobierno que no genere «una cortina de humo para seguir mareando a los granadinos» con el soterramiento. «Queremos que de una vez por todas definan un proyecto, que nos digan fechas concretas y que dejemos de jugar a tiempos electorales», expresó Cuenca, quien añadió que el PP«toma por tontos a los granadinos y pretende engañarlos».

Discrepancias

Sobre el asunto también se pronunció ayer el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, para lamentar que el alcalde «siga obcecado en la confrontación política e incluso le moleste que el ministerio siga avanzando en la construcción del AVE, una infraestructura que redundará en el beneficio de todos los granadinos y andaluces». «Desde luego, no es la actitud que se espera de un servidor público», remarcó. Sanz aseguró que es «incongruente» que cada vez que el Gobierno da un nuevo impulso para la puesta en marcha de la Alta Velocidad, el alcalde «se dedique a criticar y a cuestionar» cualquier iniciativa, lo que «demuestra el poco interés que tiene en el proyecto y el intento de politizar un proyecto positivo para los andaluces con críticas infundadas e injustificadas». Por ello, pidió al Ayuntamiento que «no busque polémicas estériles para tapar un gran hito como será la puesta en marcha del AVE a Granada» y los «continuos avances» que el departamento de Íñigo de la Serna está desarrollando. «Esta línea de Alta Velocidad será una magnífica noticia que beneficia a todos los andaluces y granadinos», destacó.

Cuenca reclama que se acaben las obras complementarias del AVE El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, aseguró ayer que la actitud del ministerio de Fomento con Granada «roza la indecencia» y criticó que después de decidir «de una manera irresponsable» plantear la entrada del tren en la ciudad en superficie ahora «están incompletas» las actuaciones complementarias de las obras del AVE. «La actuación en superficie ha generado una serie de inconvenientes y problemas que trasladamos desde Urbanismo y que implica que Fomento debe terminar las obras de urbanización, atendiendo a una demanda de los vecinos para que el entorno se pueda dotar de una zona infantil de juegos y además realizar mejoras de accesibilidad básica», aseguró el primer edil de la ciudad.

De esta forma, –añadió– «se cumple el compromiso adquirido» por el ministerio durante la última reunión de la comisión de seguimiento. Además, Sanz subrayó que poner en servicio una obra ferroviaria «es complejo y pueden surgir imprevistos», como le ocurrió a la Junta con el tranvía de Granada, por lo que solicitó al Ayuntamiento «lealtad, colaboración y propuestas viables para todo aquello que beneficie a los granadinos» en lugar de «tratar de politizar un proyecto positivo para toda Andalucía».

Quien censuró la tensión entre ambas administraciones fue el grupo municipal de C’s en el Ayuntamiento de Granada. El portavoz local en la institución, Manuel Olivares, refirió que «abrir debates de algo que ya está decidido no tiene sentido». «Está muy bien estudiar todo, pero siempre que no ponga en peligro la llegada del AVE porque no se puede estar continuamente repensando las cosas. Si las circunstancias son las mismas y volvemos a repensar la cuestión nos metemos en un bucle del que no salimos, cuando lo que hace falta es trabajar ya en el soterramiento», expresó Olivares. El número uno de C’s en el Ayuntamiento añadió que la ciudad tiene que ser consecuente y «poner una parte» en el proyecto de soterramiento, pero «con seriedad» y sin estar cambiando de opinión «para mantener viva la llama política».

Más crítico con el Ministerio de Fomento se mostró el portavoz de IU en el Consistorio, Francisco Puentedura, quien consideró que vuelve a generar confusión «para no comprometerse a soterrar las vías del tren a su paso por la ciudad. La localización de la estación del tren en avenida de Andaluces debe ser inamovible, pues es lo que permite vinculación con el tejido productivo de la ciudad y posibilita intermodalidad, para poder optar a trenes de cercanías en un futuro, como sistema de movilidad metropolitana. El Ministerio de Fomento debe presentar un proyecto para el soterramiento de las vías con la actual localización de la estación del tren, todo lo que no sea eso es confundir para no comprometerse». En paralelo, Puentedura añadió que tampoco se puede aceptar «que hasta el 2020 no haya ningún estudio realizado», ya que eso provoca «retrasar con objeto de no cumplir con Granada». Por este motivo reclamó que se presente «una propuesta técnica cuanto antes» para «desarrollarla con los estudios necesarios, pero con el compromiso claro y con la financiación concreta para integrar el tren en Granada, eliminando barreras, permeabilizando y generando espacios libres y un corredor verde a lo largo de la ciudad».