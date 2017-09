La fiscalía rebaja a 40 días de trabajos su petición para la madre juzgada por un bofetón a su hijo Solicita una medida de alejamiento de seis meses y un día, sin que se le prohíba comunicarse con él YENALIA HUERTAS Lunes, 18 septiembre 2017, 14:12

El fiscal ha cambiado de 7 meses de cárcel a 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad su petición para J.I.R., la madre de un pueblo de Granada juzgada por dar un bofetón a su hijo el pasado 5 de septiembre tras una discusión por su bajo rendimiento escolar, abrir correspondencia ajena y el desorden de su cuarto.

En su informe final, tras la celebración de la vista en el Juzgado de lo Penal 3, el ministerio público pidió no obstante que se imponga a la mujer una orden de alejamiento durante 6 meses y un día, y sin prohibición de comunicación, con respecto al menor, que tiene 13 años y declaró a puerta cerrada.

Por su parte, María Luisa Ruiz Ortiz, la abogada de la progenitora, que ha reconocido al juez haber dado ese día "un guantazo" al niño pero de forma"puntual", ha pedido su libre absolución. No obstante, en caso de condena ha reclamado que se tenga en cuenta la atenuante de "arrebato".

"Le di un guantazo, no hice más nada", declaró la acusada, tras afirmar que su hijo la quiere muchísimo y ella a él. "Que me diga a mí una madre o un padre que no le ha dado un guantazo a su hijo", ha manifestado al tiempo que ha explicado que antes hubo una discusión en la que el menor comenzó a contestarle y le tiró la carta ajena que halló abierta en su dormitorio. "Empezó a gritarme y a chillarme", ha añadido.

El juicio ha quedado visto para sentencia.