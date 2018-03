La fiesta de la primavera no tiene licencia y el Ayuntamiento «no permitirá» su celebración Vista exterior de la parcela en la que se iba a celebrar la fiesta. / Alfredo Aguilar Los promotores del evento lo anunciaron sin contar con la autorización municipal y el pasado lunes se negó el permiso por escrito ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Miércoles, 7 marzo 2018, 01:52

El próximo 23 de marzo no se celebrará en la ciudad la fiesta de la primavera. El Ayuntamiento de Granada denegó el pasado lunes a los promotores de una fiesta en el Cortijo Canijo –en frente de la fábrica de Puleva– la licencia que les permite la celebración de este evento, que fue anunciado sin contar con la autorización municipal.

En la exposición de motivos que realiza el área de Licencias del Consistorio, a la que ha tenido acceso IDEAL, se rechaza la petición de la celebración de este evento por dos motivos. Por un lado se explica que la solicitud y la documentación «no es completa» y «no se ha presentado con la antelación exigida respecto al inicio de la actividad». Pero además el lugar escogido para llevar a cabo la fiesta de la primavera todavía no ha obtenido de manera oficial el permiso para poder realizar allí cualquier tipo de celebración.

El emplazamiento escogido es una parcela que se encuentra ubicada «en suelo urbano no urbanizable de especial protección agrícola», pero que cuenta actualmente con un permiso del pleno municipal que le da autorización para realizar actividades «para uso y recreo». Sin embargo, este tipo de actividades no han sido definidas todavía ante el Ayuntamiento de Granada por lo que el área de Licencias explica que en la petición de fiesta de la primavera realizada por los promotores de la misma no se da «cumplimiento a las condiciones del proyecto de actuación aprobado» por el pleno municipal, ya que el citado evento incluye alteraciones de la «disciplina urbanística por obras no compatibles con la ordenación urbanística». Aparte, los técnicos municipales explican también que la fiesta de la primavera debería haber contado con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al realizarse en un entorno próximo al río Beiro.

Fuentes municipales consultadas por este periódico descartaron además que vaya haber cualquier tipo de celebración de fiesta de la primavera en la capital «tal y como se tiene concebida». En ese caso –explicaron desde el Ayuntamiento de Granada– «no se permitirá» la celebración de la misma forma que en los dos últimos se ha frenado la celebración del macrobotellón con el que los jóvenes daban la bienvenida a la nueva estación.