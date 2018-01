Ana Fernández Martín, decoradora de Granada, premiada con el 'Best Of Houzz' 2018 Más de 40 millones de usuarios únicos al mes seleccionan a los mejores profesionales nacionales e internacionales del diseño y la renovación del hogar R. I. Martes, 30 enero 2018, 09:55

La decoradora de interiores de Granada Ana Fernández Martín ha sido reconocida con el premio 'Best of Houzz' en la categoría de “Servicio al cliente” por los usuarios de Houzz®, plataforma líder en diseño y renovación del hogar. La emprendedora galardonada y creadora de 'Decora y vende', dedicada a la reforma y decoración de viviendas, ha sido elegida por los más de 40 millones de usuarios únicos que visitan mensualmente Houzz, incluida la gran comunidad activa de profesionales de Houzz que cuenta ya con más de un millón y medio de empresas del sector de la construcción, el diseño y la renovación del hogar.

Acerca de 'Decora y vende'

La empresa granadina premiada está dedicada a la reforma y decoración de viviendas, apartamentos turísticos y locales comerciales en Granada. “Nos caracteriza la dedicación y el compromiso que mantenemos con nuestros clientes, respetando tanto los presupuestos como los plazos estipulados e incluyendo un Estudio de Interiorismo en cada proyecto que realizamos. Con esto, nos garantizamos que el resultado final en cada obra realizada esté de acorde a los gustos del cliente y respetando las tendencias que funcionan no solo en el momento actual sino también a largo plazo”, destaca Ana Fernández sobre aspectos a tener en cuenta y que cuidan en sus trabajos.

"Recibir este premio ha supuesto un gran impulso y reconocimiento a nuestro trabajo"

“Esto es importante tanto para clientes particulares que desean una renovación de su hogar como para viviendas con destino a alquiler turístico y negocios de todo tipo que tienen espacios de atención al público y en lo que hay que cuidar muchísimo la imagen que presenta”, comenta sobre la amplia variedad de proyectos que atienden en un sector creciente en los últimos años en Andalucía.

“Recibir este premio ha supuesto un gran impulso y reconocimiento a nuestro trabajo. Siendo una empresa joven, hemos realizado ya un gran número de reformas y decoración de viviendas en Granada y estamos iniciando la actividad en oficinas y locales comerciales. Es en este sector donde más esperamos crecer gracias a la confianza que los clientes han puesto en nosotros y que confirma este premio basado en el servicio que ofrecemos”

Premios 'Best of Houzz'

El premio 'Best Of Houzz' se otorga anualmente y cuenta con tres categorías distintas: Diseño, Servicio al cliente y Fotografía. Los ganadores de la categoría ‘Diseño’ reciben el galardón por ser los profesionales con los proyectos mejor valorados y populares según los 40 millones de usuarios mensuales de Houzz. El premio de la categoría ‘Servicio al cliente’ se otorga a aquellos profesionales que, entre otros factores, han recibido numerosas valoraciones positivas por parte de los particulares por la gran calidad de los servicios prestados a sus clientes en 2017. Por último, los fotógrafos especializados en arquitectura y diseño cuyos trabajos fotográficos fueron los más populares de Houzz en 2017 son premiados en la categoría de ‘Fotografía’. En reconocimiento al compromiso de ofrecer siempre un servicio satisfactorio a sus clientes, Houzz coloca una insignia identificativa en los perfiles profesionales de los ganadores del premio “Best of Houzz 2018”. Estas insignias muestran a los particulares cuáles han sido los profesionales del hogar mejor valorados en cada categoría dentro de Houzz.

“Nos sentimos muy orgullosos de otorgar el ‘Best of Houzz 2018’ a los profesionales con mayor talento y compromiso con los particulares, entre los que destaca Ana Fernández Martín, de Decora y Vende, dedicada a la reforma y decoración de viviendas y locales comerciales en Granada. Todas las empresas ganadoras del premio han sido elegidas por nuestra gran comunidad de particulares y entusiastas del diseño que, gracias a la comunidad profesional, han podido completar con éxito sus proyectos de renovación y decoración del hogar”, afirma Liza Hausman, vicepresidenta del departamento de ventas y marketing de Houzz.

Acerca de Houzz

Houzz es una plataforma online líder en el diseño y la renovación del hogar, que proporciona a sus clientes todo lo que necesitan para mejorar sus casas de principio a fin —online o desde un dispositivo móvil—. Desde la decoración de un espacio hasta la construcción de una casa a medida, Houzz conecta a millones de propietarios de viviendas, entusiastas del diseño y profesionales del sector del hogar en todo el país y de manera global. Con la mayor base de información sobre diseño residencial del mundo y una comunidad dinámica reforzada con tecnología, Houzz es la forma más fácil de encontrar inspiración, obtener consejos, conseguir productos y contratar a los profesionales adecuados para convertir las ideas de los usuarios en realidad. Con sede central en Palo Alto, California, Houzz también cuenta con oficinas internacionales en Londres, Berlín, Sydney, Moscú, Tel Aviv y Tokio. Houzz y el logo de Houzz son propiedad registrada de Houzz Inc.