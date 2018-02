Reynaldo Fernández: "Algunos empresarios quieren que las entradas a la Alhambra sean anónimas" Margarita Miedes y ReynaldoFernández muestran la nueva entrada en una imagen de archivo. / Ramón L. Pérez El Patronato de la Alhambra critica la presión de un ‘lobby’ turístico para que no se cumpla el acuerdo de los accesos nominativos JAVIER MORALES GRANADA Miércoles, 21 febrero 2018, 20:05

A partir del próximo 1 de mayo, las entradas a la Alhambra para grupos organizados serán nominativas y constarán en cada una de ellas "los datos personales de identificación de cada uno de los visitantes". Así se decidió el pasado 2 de febrero en una reunión de la mesa técnica de seguimiento del sistema de reserva y venta de entradas al monumento. Pero "hay algunos empresarios que no están de acuerdo con lo que decidieron sus propios representantes y quieren que las entradas sean anónimas, y están haciendo ruido", critica el director del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Reynaldo Fernández Manzano.

Responde de este modo a las "presiones" de un ‘lobby’ que, a través de redes sociales y medios de comunicación "quiere presionar a la Alhambra" para que los accesos en grupo al monumento no sean nominales. Ayer mismo, una agrupación de empresarios contrarios al nuevo sistema de gestión de las entradas criticó en rueda de prensa los "cambios aleatorios e incesantes" en el sistema de entradas y dijo no ver "motivos convincentes" para el acceso con nombre y apellidos.

Desde el pasado 1 de octubre, los visitantes ‘individuales’ pueden adquirir entrada nominativa a través de Internet con tres meses de antelación. No obstante, como comprobó IDEAL a finales de octubre, eran muchos los turistas que llegaban sin entrada comprada previamente a la zona de venta directa y se encontraban con que ya no había tickets disponibles. Cuando se resignaban a no visitar la Alhambra, un ‘guía’ les ofrecía un acceso paralelo: tique más visita guiada por 50 euros.

04:02 Vídeo. Así funcionaba en octubre de 2017 el mercado paralelo de venta de entradas a la Alhambra. / VANESSA SÁNCHEZ CORTÉS

Para poner freno a esta reventa de entradas se reunió la mesa técnica el pasado día 2. Este comité está integrado por el Patronato; los delegados de turismo de Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento; representantes de la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo, y miembros de asociaciones de agencias de viajes y mediación turística, entre otros. Con los objetivos de cumplir con las recomendaciones de los cuerpos de seguridad del Estado –endurecidas con el nivel cuatro de alerta antiterrorista– y para establecer"criterio uniformes en la reserva y venta de entradas, tanto para el visitante individual como para el que accede en grupo", acordaron la entrada nominativa para grupos a partir del 1 de mayo.

De un año a siete días

El Patronato de la Alhambra se comprometió a facilitar un "formato tipo Excel" para que los agentes pudieran insertar los datos de identificación.Aunque en un principio, según explica Fernández Manzano, la idea era disponer de estos datos con una antelación de tres meses, finalmente redujeron el periodo a tres días. El acta de la reunión recoge también otras cuestiones como la reserva de un 10% de las entradas para el canal de grupos con una antelación de 12 meses, aunque el abono del total del precio se pospone a cinco meses antes de la visita. El 90% restante se pondrá a disposición en los tres meses anteriores al día de visita, su precio debe abonarse una semana antes y la identificación de los visitantes ha de aportarse tres días antes.

Asimismo, el documento cifra en 120 el máximo de entradas diarias de las que puede disponer un agente, y un límite de 20.000, independientemente de la modalidad de la visita.

Los datos

En declaraciones a IDEAL, Fernández Manzano salió al paso de algunas de las declaraciones de la plataforma ‘Todos somos Alhambra’. El director del patronato explicó que para las entradas solo hará falta señalar el "nombre y apellidos" del turista, y que –en contra de lo criticado por la agrupación– no será necesaria la edad o el sexo de cada miembro del grupo. No obstante, el documento firmado el día 2 de febrero sí recoge que será necesario un "número de documento acreditativo de la identidad".

Como ejemplo, compara este sistema con el de venta de entradas para partidos de fútbol o de billetes de avión y tren.