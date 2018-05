Una familia se ahorra 175.000 euros al anular un juez la opción multidivisa de un préstamo Contrataron una hipoteca en yenes japoneses con un importe de 260.000 euros y la deuda llegó a ser de 405.000 euros Y. H. GRANADA Jueves, 10 mayo 2018, 01:26

Una familia de Granada que contrató en 2007 con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria un préstamo de los llamados multidivisa sin poseer conocimientos financieros ni ser consciente de los riesgos que asumía ha obtenido ahora, once años después, el respaldo de la justicia. Un juzgado de Granada ha anulado las operaciones efectuadas en yenes japoneses que llevaron a aumentar la deuda de estos clientes en más de 175.000 euros.

Para el juzgado -que es el Primera Instancia 4 de la capital- no hubo «transparencia alguna» en la operación y ha acordado la nulidad de la opción multidivisa del préstamo, que se convirtió en una auténtica trampa, pues el capital pendiente de amortizar, tras varios años de abono, no sólo no había bajado sino que llego a incrementarse considerablemente.

Los prestatarios habían solicitado a la entidad -Catalunya Banc asumió el proceso tras fusiones- la cantidad de 260.000 euros y, en determinados momentos de la vida del préstamo, con la apreciación del yen la deuda llegó a ser de 405.000 euros.

La sentencia, dictada el pasado 16 de marzo y a la que ha tenido acceso IDEAL, condena a la entidad demandada «a la restitución del préstamo hipotecario sin tener en cuenta las cláusulas abusivas declaradas nulas o anulables» y, por tanto, le obliga a recalcular el capital que los demandantes adeudaban cuando iniciaron el pleito, «una vez descontadas las amortizaciones e intereses pagados».

Con lo dispuesto ahora por la Justicia, esta familia, que ha estado representada por el despacho Martínez-Echevarría Abogados, se quedará con un préstamo hipotecario «absolutamente normal, que se liquida en la moneda propia del país en el que se celebra dicho contrato». Esto es en euros y referenciado el tipo al Euríbor.

Según informó Martínez-Echevarría en un comunicado, esta clase de hipotecas se fijaron aprovechando que el tipo de interés era mucho más beneficioso que el del euro, en función del cambio de la moneda extranjera escogida, normalmente el yen japonés o el franco suizo. Recuerda así que este préstamo hipotecario en concreto se firmó cuando el euro estaba en uno de sus mejores momentos frente al yen japonés, pero a los pocos meses de firmar, la apreciación del yen fue continua y considerable, llegando al 40% en algunos momentos.

«Desequilibrio»

La demanda interpuesta ante los juzgados de Granada se basó en la condición de consumidores de los clientes, en el carácter de condición general de la contratación de la cláusula multidivisa, por cuanto no fue negociada, y en su carácter abusivo, al no proporcionarse a los clientes con carácter previo a la firma información contractual suficiente y clara de los importantes riesgos que conllevaba el producto contratado. Se produjo entonces un «claro desequilibro de las partes». En este caso, además, «se ha logrado demostrar la 'no caducidad' de la reclamación al no haber transcurrido más de cuatro años desde el primer cambio de divisa».

Se calcula que durante la burbuja inmobiliaria, más de 70.000 familias contrataron una hipoteca multidivisa, pues se ofrecía como un producto carente de riesgo.